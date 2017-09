Pääkirjoitus

Yhdysvalloissa lapsilla ei ole vapautta

Tänään

Washingtonissa

Kun

Yhdysvalloissa

tiistaina lapsillani on Yhdysvalloissa ensimmäinen koulupäivä kesäloman jälkeen. Kolmessa vuodessa he ovat saaneet niin paljon ystäviä ja solahtaneet niin hyvin amerikkalaiseen kouluun, että välillä mietin, miten he sopeutuvat aikanaan takaisin Suomeen.Kesälomalla Suomessa tajusin, miten myydä paluuta lapsille: vapaudella. Yhdysvalloissa siitä puhutaan paljon, mutta lapsilla sitä ei ole.10- ja 7-vuotias viedään ja haetaan koulusta edelleen joka päivä. He eivät kävele yksin kauppaan eivätkä kaverille. He eivät ole olleet ­kertaakaan yksin kotona. Amerikkalaisessa suurkaupungissa sitä pidetään turvattomana.Lasten vahtimiseen on muitakin syitä. Keskiluokkaiset amerikkalaiset valmistavat lastaan pienestä pitäen yliopistoon. Se tarkoittaa kehittäviä harrastuksia. Lapsilla on minuuttiaikataulu myös koulun ulkopuolella – ja kesälomalla. Silloin naapureiden lapset ovat pari kuukautta kesäleireillä.omat lapseni olivat kesälomalla Suomessa, ylivoimainen ohjelmanumero ei ollut Linnanmäen huvipuisto­laitteissa pyöriminen. Se oli se, että he pääsivät kaverin kanssa kävellen kauppaan. Ilman aikuisia! Mökillä he saivat pyöräillä hiekkateitä ja hakea kilometrin päästä postin. Uskomatonta!Kesäloman jälkeen lapset olivat sitä mieltä, että kyllä sinne Suomeen on kiva palata. Sitä paitsi siellä saa kännykän! Yhdysvalloissa useimmilla lasten kavereilla ei ole kännyköitä, koska nämä eivät ole koskaan erossa aikuisista.Vapaus liikkua johtaa siihen, että suomalaislapset ovat usein itsenäisempiä kuin amerikkalaiset. Yhdysvalloissa puhutaan iGen-sukupolvesta, jonka elämä on pehmustettu kehdosta korkeakouluun. Nuoret juovat vähemmän ja aloittavat seksin vanhempina kuin ­ennen, mutta he myös kypsyvät entistä myöhemmin aikuisiksi.Tämä on joskus ikävä yllätys 16-vuo­tiaille vaihto-oppilaille, jotka luulevat lähtevänsä maailmalle itsenäistymään. Yhdysvalloissa heitä kohdellaan vielä lapsina.vapautta saa kyllä rahalla: jos on varaa asua kalliilla asuin­alueella, on turvallista liikkua. Jos on varaa yksityiskouluun, saa portille aseistetut vartijat.Suomessa vapaus koskee vielä kaikkia.