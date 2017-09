Pääkirjoitus

Mitä tiesimme Ronald Reaganin ulkopolitiikasta vuonna 1981?

”Kalastajatorppa”.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Vuonna

Historioitsijat

Automatisaatio

Pitkä suomalainen yhdyssana kuului kuskin paikalta virheettömästi lausuttuna.Istuin Washingtonissa viime viikon lopulla työpäivän päätteeksi kyy­dinvälityspalvelusta tilatun ­auton takapenkille. Näissä tilan­teissa päätyy usein keskustelemaan Suomesta. Tällä kertaa toisen osapuolen omakohtaiset kokemukset olivat erityisen kiinnostavia.Älypuhelinsovellus esitteli kuljettajan Michaeliksi. Hän oli ollut Helsingissä presidentti Ronald Reaganin turvamiehenä toukokuussa 1988. Alle kymmenen minuutin ajomatkalla ehdimme puida sekä ajankuvaa tuon ajan Suomesta että nykypäivän maailmanpolitiikkaa.Yhdysvaltain 40. presidentti jäi autosta noustuani ajatuksiin. Olen sitä ikäluokkaa, jolle Reagan on ensimmäinen omien muistikuvien amerikkalaisjohtaja, karikatyyrin­omainen hahmo heräävässä ymmärryksessä ulkomaailmasta. Lapsuuden televisiovälähdykset sekoittuvat mielessä aikuisiällä luettuun, mutta varttuneempienkin aikalaisten näkemys Reaganista on muuttunut vuosien saatossa.1980 Reagan pyrki Valkoiseen taloon tutun oloisella sloganilla. ”Let’s Make America Great Again” toistui ehdokkaan puheissa ja kampanjamateriaaleissa. Hieman alle seitsemänkymppisenä tehtäväänsä valittu Reagan oli siihen mennessä iäkkäin presidentti Yhdysvaltain historiassa. Räväkkä retoriikka herätti ulkomailla epävarmuutta. Presidenttiä ei pidetty lukumiehenä, ja tausta viihdeteollisuudessa söi uskottavuutta entisestään.Kehumista ei ollut 1980-luvun alun globaalissa tilanteessakaan. Washingtonin ja Moskovan välit olivat jääkylmät. Muita huolenaiheita riitti ydinaseista terrorismiin, Afganistanista Iraniin.Kahdeksan vuotta myöhemmin elettiin toisenlaisessa maailmassa. Kun Reagan pysähtyi presidenttikautensa viimeisenä keväänä Helsinkiin muutamaksi päiväksi ennen matkan jatkumista Moskovaan, oltiin uuden aikakauden kynnyksellä. Ilmassa oli toivoa paremmasta.Amerikkalaiset konservatiivit ovat jo kauan sitten nostaneet Reaganin jalustalle yhtenä suurista valtiomiehistä. Reaganin sisäpolitiikka jakaa yhä mielipiteitä rajusti, mutta ulkopoliitikkona hän nauttii varsin laajaa arvostusta. Washingtonin kansallinen lentokenttä nimettiin Reaganin mukaan vielä hänen elinaikanaan. Myöhemmin sisääntuloväylän varteen pystytettiin näköispatsas – sekään ei taida enää valta­osaa matkustajista kummastuttaa.jatkavat kiistelyään siitä, päättyikö kylmä sota ensisijaisesti Yhdysvaltain voittoon vai Neuvostoliiton tappioon. Reaganin hallinnolla oli joka tapauksessa suuri rooli kylmän sodan jälkeisen maailman perustan luomisessa.Nuoremman polven amerikkalaistutkijoiden terävimpään kärkeen kuuluva Hal Brands analysoi Making the Unipolar Moment -kirjassaan kylmän sodan viimeistä vuosikymmentä. Brands toteaa, että Reaganin ja hänen taustajoukkojensa suuria saavutuksia oli kyky tarttua heistä riippumattomiin trendeihin ja kääntää ne Yhdysvaltain kannalta menestykselliseksi ulkopoliittiseksi suur­strategiaksi. Lisäksi hän muistuttaa, että onnistuneenkin strategian laatiminen ja toteuttaminen on aina sotkuista puuhaa. Suuntaa täsmennetään jatkuvasti uusien yritysten ja erehdysten kautta.Suora rinnastus nykyhetkeen ontuu, kuten pelkistetyt historialliset analogiat aina. Yhtäläisyyksiä Reaganin ja Donald Trumpin välillä voi halutessaan löytää, mutta eroavaisuuksia on paljon enemmän. Brandsin luonnehdinta toimivasta strategiasta on silti iätön.etenee sellaista vauhtia, ettei toisten ihmisten kyyditsemisestä taida enää 2040-luvulla irrota entisille Trumpin turvamiehille lisä­tienestejä. Se, millaisessa maailmassa he muutaman vuosikymmenen päästä elävät, riippuu joka tapauksessa paljon Valkoisen talon lähi­vuosien strategisesta päätöksentekokyvystä.Nykyisen viranhaltijan ulkopolitiikassa ”Amerikka ensin” toistuu iskulauseena, mutta johdonmukaista doktriinia sen takaa on toistaiseksi vaikea tunnistaa. Ensimmäiset kuukaudet ovat aiheuttaneet paljon hämmennystä. Tuo olotila voi jäädä pysyväksikin.Mutta vaikka johtajan perusluonne pysyisi ennallaan, olosuhteet muuttuvat. Saattaa siis olla hyvä muistaa, että syksy 1981 olisi ollut vielä pahasti ennenaikainen hetki Reaganin perinnön arvioimiseen.