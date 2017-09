Pääkirjoitus

Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden pakkopalauttamiset ovat tuskallisia tapahtumia

Poliisien

tilanne Jyväskylän Salmirannan vastaanottokeskuksessa maanantaina ei ollut ­kadehdittava.Vastaanottokeskukseen käsketyt poliisit kohtasivat kauhistuneen, palautettavaksi määrätyn ­afganistanilaisen pariskunnan ja heidän vauvansa, karkotettavien tueksi tulleet mielenosoittajat ja sosiaalisessa mediassa karkotusten perusteellisesti kahtia ­jaka­man suomalaisen yleisön.Poliisi on viimeinen lenkki viranomaisketjussa, jonka alussa otetaan vastaan turvapaikkahakemus ja jonka lopussa turvapaikka tai oleskelulupa joko myönnetään tai hakija määrätään poistumaan maasta. Siinä vaiheessa, kun palautusta pannaan täytäntöön, ei enää päästä suojaan pykälien ja papereiden taakse. Kyseessä on usein dramaattinen ja riipaiseva pakkovallan käyttö.Vastaavia tilanteita on edessä lisää. ­Palautettaviksi määrättyjä turvapaikanhakijoita on Suomessa noin 1 500. Moninkertainen joukko odottaa vielä päätöksiä kohtaloistaan.Turun veritekojen jälkeen Suomessa ryöpsähti keskustelu laittomasta maassaolosta. Sen osana pääministeri Juha Sipilä (kesk) veti sunnuntaina Ylen pääministerin haastattelutunnilla rajaa auttamisen ja viranomaisten toiminnan estämisen välille. Ero on oleellinen, mutta käytännön tapahtumat palautusten toteuttamisessa eivät ole niin selvästi luokiteltavia.iitaisia pakkopalautuksia olisi edessä, vaikka Suomen turvapaikkapolitiikka olisi nykyistä paljon väljempää. Turun puukotusten yhteydessä esille tullut turva­paikanhakijan tekaistu henkilöllisyys muistuttaa väärinkäytöksistä.Asioiden toisesta puolesta saatiin esimerkki heinäkuussa, kun 19-vuotias Zaki Hussaini palautettiin Afganistaniin vuorokautta ennen kuin palautukselle määrättiin täytäntöönpanokielto. Hussaini on sittemmin palannut Suomeen.Palautuksista Afganistaniin on odotettavissa lisää kiistoja. Pääosa afganista­nilaisista turvapaikanhakijoista kuuluu alakynnessä olevaan shiialaiseen hazara-väestöön, johon kohdistuva vaino on jatkunut monilla alueilla pitkään. Jos turvapaikkakynnys on liian korkea, poliitikkojen ja viranomaisten kuuluu laskea sitä.