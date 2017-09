Pääkirjoitus

Osakemarkkinoilla voi olla nyt aivan liian paljon rahaa

viisauden mukaan kurssiromahdus on lähellä silloin, kun kaikki ostavat osakkeita. Ryntäykset nostavat osakkeiden arvoa yli osakkeita liikkeelle laskevien yritysten ja talouden yleisen suorituskyvyn mukaisen tason. Ryntäyksiä syntyy, jos ­rahaa on kertynyt.Ja onhan sitä kertynyt. Keskuspankit ovat pönkittäneet talouksia kevyellä rahapolitiikalla. Samalla ne ovat luoneet kuplien vaaraa. Kiinassa on jo asuntomarkkinakupla. Yhdysvalloissa pörssikursseissa on suuri yliarvostus.Maailmantalous kiihdyttää taas. Keskuspankit alkavat vetää rahaa pois markkinoilta. Jos pörssiosakkeissa on kuplaa, rahaimu voi iskeä osakekursseihin.Viime aikojen listautumisia Helsingin pörssiin on kiitelty. Niiden on tulkittu kertovan, että yritykset tarvitsevat rahaa investointeihinsa, mikä puolestaan kertoisi hyvää talouden tulevaisuudesta.Peliyhtiö Rovio ilmoitti tiistaina, että se suuntaa Helsingin pörssin päälistalle. ­Rovion tase on vahva ja rahaa virtaa taas sisään – mutta omistajat haluavat myydä. Jos investointihalu ei ole palava, ratkaisua voi halutessaan pitää myös yleisenä arviona osakemarkkinoista. Kannattaa myydä silloin, kun myytävä on kalleimmillaan ja epäilee, että hinnat putoavat.