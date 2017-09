Pääkirjoitus

Vastuullisuus nousi yritystoiminnan ytimeen

kansalaisjärjestöjen kampanjointi ja lupamääräysten tiukentuminen kirittivät yritysten ympäristötyötä. Nykyään puhutaan vastuullisesta liiketoiminnasta, johon kannustavat kestävää kehitystä tukevat liiketoimintamahdollisuudet. 2000-luvun edelläkävijäyrityksissä vastuullisuus on erottamaton osa liiketoimintaa.Yritysvastuu on kehittynyt vaiheittain. Viimeistään 1980-luvulla erityisesti raskaan teollisuuden yritykset alkoivat vähentää ympäristöpäästöjään, ja Rio de Janeiron vuoden 1992 ympäristökonferenssi lisäsi ympäristöasioiden painoarvoa. Yritykset reagoivat laajalle levinneeseen ympäristöherätykseen pyrkimällä ottamaan ympäristöasioita haltuun erilaisilla laatu- ja ympäristöjärjestelmillä.Seuraavan kerran vastuullisuus­asiat nousivat esiin 2000-luvun vaihteessa, kun yritykset alkoivat julkaista yhteiskuntavastuuraportteja Global Reporting Initiative -järjestön (GRI) ohjeiden mukaan. Aiemmin raportointiin ei ollut yhtenäisiä suosituksia. Jotkin yritysten ­teke­mät raportit olivat olleet lähinnä ympäristöesitteitä, joita kriittisimmät lukijat pitivät viherpesuna. Raportteja oli yritetty tilata mainos­toimistoista valmiina paketteina: vastuullisuustematiikasta toivottiin pikavoittoja ja parempaa ­imagoa.keskustelu globalisaatiosta, hikipajoista ja lapsityö­voimasta kiihtyi. Työ meni Kiinaan: monet muistanevat väitteet elektro­niikka­firma Foxconnin työntekijöiden itsemurhista ja yrityksen ­käyttämän halpatyövoiman kaltoin­kohtelusta. Brändiyritysten kabinetteihin alkoi vyöryä haasteita ihmis­oikeusasioista, ja sama trendi jatkuu yhä.Nyt yritykset, kansalaisjärjestöt ja julkinen sektori etsivät yhdessä ratkaisuja maapalloa ja sen asukkaita piinaaviin sosiaalisiin, ekologisiin ja taloudellisiin ongelmiin. Yhteistyöhön kannustavat Yhdistyneiden kansakuntien syyskuussa 2015 hyväksymät kestävän kehityksen tavoitteet.Kahdenkymmenen viime vuoden aikana tapahtunut kehitys on ilahduttavaa, sillä 1990-luvulle tyypil­linen järjestelmälähtöinen ympäristötyö tarjosi vain osaratkaisuja. Tekniset työkalut eivät riitä vastauk­seksi silloin, kun kyse on yritysten ­yhteiskunnallisesta roolista ja yrityksen tarkoituksesta.Miksi ja ketä varten yritys on olemassa? Millä oikeudella se hyödyntää luonnonvaroja ja yhteiskunnan resursseja? Miten yritys edistää ­koko toimialansa muutosta kestäväksi ja sosiaalista, ekologista sekä taloudellista hyvinvointia rakentavaksi? Päästöjen vähentämisen tavoitetaulukot ovat liian suppeita vastauksia näihin kysymyksiin.keskustelu yritysvastuusta laajenee ja syvenee, kaivataan tuloksia ja todennettuja vaikutuksia. Tietoja kaipaavat esimerkiksi sijoittajat ja vaikuttavuus­investoijat. Vaikutusten mittaaminen on kuitenkin tärkeää myös sen ­arvioimiseksi, ovatko yritysten ja ­yhteiskunnan resurssit parhaassa mahdollisessa käytössä ongelmien ratkaisemisen kannalta.Erään mittaamisen mallin tar­joaa Yhdysvalloista lähtöisin olevan voittoa tavoittelemattoman B Lab -organisaation kehittämä B Corporation -sertifiointi. Järjestelmä rantautui Eurooppaan muutama vuosi sitten, ja viime toukokuussa Helsinki Capital Partners sai ensimmäisenä suomalaisyrityksenä B Corporation -sertifikaatin.B Corporation -liikkeen tunnuslause Using business as a force for good kertoo, että yrityksillä on paitsi mahdollisuus myös velvollisuus käyttää resurssejaan myönteisten vaikutusten aikaansaamiseksi.lisääntyneessä kiinnostuksessa ja halussa panostaa yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun saattaa kuitenkin piillä ongelmia. Kun aletaan tehdä liiketoimintaa asioilla, joista on aiemmin vastannut julkinen sektori verovarojen turvin, päätöksiä resurssien kohdentamisesta ei välttämättä tehdä tarvelähtöisesti.Uuden asetelman mahdolliset riskit pienenevät, jos yritykset ovat avoimia kriittiselle keskustelulle ja etsivät ratkaisuja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.Vastuullisen yrityksen tunnusmerkkeihin kuuluvat pitkäjänteisyyden lisäksi avoimuus, nöyryys, toisten kunnioittaminen ja rohkeus. Jos liiketoiminta ja siihen nivottu vastuullisuus rakentuvat tästedes näille arvoille, vastuullisuudesta on hyvää vauhtia tulossa johtamisen uusi normaali.