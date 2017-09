Pääkirjoitus

Trump sementoi tukea äärilaidalta uhraamalla nuoret maahanmuuttajat

Sana

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

O

S

pelkurimainen toistui kriittisissä arvioissa presidentti Donald Trumpin päätöksestä, jolla lakkautetaan alaikäisinä luvatta Yhdys­valtoihin tulleille suunnattu rajoitettu armahdusohjelma. Pelkuri on yhdys­valtalaisessa kulttuurissa vahva sana.Lännenelokuvissa pelkuriksi kutsumista seuraa välienselvittely ­kaupungin pääkadulla. Trumpin poliittisen suosion kannalta on vaikea arvioida, mitä sanan käytöstä seuraa, mutta syytös pelkuruudesta on uusi lisä hänen vastustajiensa työkaluvalikoimassa.Trumpin päätös ajaa tarkkaan rajattu armahdusohjelma alas puolessa vuodessa todella vaikuttaa erityisen opportunistiselta ja toteutustavaltaan myös pelkurimaiselta.Päätöksellään Trump pyrkii miellyttämään maahanmuuttajavastaisinta kannattajajoukkoaan, jonka tuki on hänelle sisäpoliittisesti välttämätöntä. Tähän mennessä ­mikään ei ole järkyttänyt tukea, mutta pehmoilu maahanmuutossa voisi tehdä niin.Trump kuitenkin irtisanoutui heti päätöksensä seurauksista, siirsi vastuun kongressille ja vihjaisi ehkä vielä peruvansa päätöksensä. Ratkaisu muistutti Trumpin poliittisen kannatuksen perustana olevasta maailmankuvasta tavalla, joka ei ole rohkaiseva tulevia ratkaisuja odoteltaessa.Oikeusministeri Jeff Sessionsin ilmoituksella kuudessa kuukaudessa lakkautettavaksi määrätty ohjelma kulkee nimellä Daca (Deferred Action for Childhood Arrivals). Presidentti Barack Obama määräsi sen voimaan kesäkuussa 2012, kun kongressi ei pystynyt sopimaan Yhdysvalloissa jo pitkään kiistoja aiheuttaneiden maahanmuuttolakien kattavasta uudistuksesta.hjelman mukaan ennen kesäkuuta 2007 alle 16-vuotiaina ilman oleskelulupaa ­Yhdysvaltoihin tulleet nuoret saivat tiukoin edellytyksin hakea uusittavissa olevan kahden vuoden lykkäyksen maasta poistami­selle. Samalla he saivat oikeuden työhön ja yhteiskunnan palveluihin. Ehtoina olivat opiskelu tai moitteetta suoritettu palvelu asevoimissa sekä täysin puhdas rikosrekisteri.Ohjelman piirissä on nyt 800 000 nuorta aikuista, jotka muodostavat erityisen hyvin koulutetun, työllistyneen ja lainkuuliaisen joukon.Republikaanien maahanmuuttovastainen siipi on kuitenkin hyökännyt Daca-ohjelmaa vastaan alusta alkaen ja on myös oikeusteitse saanut kumottua aikuisia tulijoita koskeneen ohjelman. Dacan kumoaminen oli yksi Trumpin vaalikampanjan kesto­teemoista.essionsin, Trumpin ja kannattajajoukon mukaan Trump poisti päätöksellään ­vakavan uhan tavallisten yhdysvaltalaisten toimeentulolle ja turvallisuudelle. Lakkauttamispäätöstä on perusteltu myös sillä, että näin Daca ajetaan alas järjestäytyneesti sen sijaan, että se hajotettaisiin sarjalla tuomioistuinpäätöksiä.Trumpin aiemmat puheet vievät uskottavuuden väitetyltä pyrkimykseltä hallittuun siirtymään. Jotta siirtymä olisi hallittu, kongressin pitäisi kuudessa kuukaudessa ­säätää lakeja, joita se ei ole ­kyennyt säätämään vuosikymmeniin.Hyvin toimineen armahdusohjelman lakkauttamispäätöksen taustalla on Trumpin kannattajilleen ylläpitämä uhkakuva, jossa työpaikat muissa maissa ja maahanmuuttajat varsinkin Meksikosta ovat syitä Yhdysvaltojen valkoisen keskiluokan ahdinkoon. Näillä uhkakuvilla Trump purkaa kauppasopimuksia, vaatii rajamuuria ja vie nuorilta maahanmuuttajilta suojan, jonka Yhdysvallat on kertaalleen heille antanut.