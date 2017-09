Pääkirjoitus

Länsimetrossa edes tieto ei tunnu kulkevan

rakentamisesta ja käyttöönotosta vastaa niin moni taho, että yksinkertaisiin kysymyksiin on vaikea saada vastausta. Onko metro valmis? Milloin se otetaan käyttöön?Suurissa rakennushankkeissa on aina omat murheensa. Aikataulut ja kustannusarviot voivat joutua taipumaan.Länsimetrossa on näiden lisäksi vielä yksi ylimääräinen nippu ongelmia. Tieto ja vastuu tuntuvat katoavan organisaa­tioiden monimutkaiseen ketjuun.Espoon ja Helsingin kaupungit ovat muodostaneet rakennuttajayhtiöksi Länsimetro oy:n, joka puolestaan ostaa osaamisen alihankintana yrityksiltä. Käyttöönottoa johtaa Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL, mutta käyttöönotosta tekee päätöksen kuntayhtymä Helsingin seudun liikenne HSL.Keskiviikkona Länsimetro oy ja HKL totesivat tilanteen yhteisellä tiedotteella.Kun metro aikanaan kulkee, moni murhe ehtii jo unohtua. Ongelmista pitäisi kuitenkin ottaa oppia.Pohjimmiltaan kyse on kuntien hankintaosaamisesta. Julkisella sektorilla sille on vastedes entistä suurempi tarve. ­Ilman ryhtiliikettä kunnat, maakunnat ja valtio luovat itsestään kuvan huonoina ­ostajina mutta hyvinä maksajina.