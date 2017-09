Pääkirjoitus

Hollannissa asuu onnellisia lapsia – oppia voisi ottaa ainakin ruokatavoista

Kun

Hollantiin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Jyrkemmin

lapsi kasvaa eikä arki enää täyty syöttämisestä ja hyssyttelystä, vanhemmilla on aikaa miettiä, onko lapsi onnellinen.Tilastojen valossa suomalaislapset ovat hyvin onnellisia – mutta Hollannissa he vasta onnellisia ovatkin!Hollannissa kasvavat jopa maailman onnellisimmat lapset, kertoo Unicef-raportti vuodelta 2013. Siinä verrattiin muun muassa materiaalista hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta 29 vauraimmassa valtiossa. Suomi oli neljäs.Yhdysvalloista muuttanut Rina Mae Acosta ja britti Michele ­Hutchison etsivät onnen avaimia kirjassaan Maailman onnellisimmat lapset – Kasvatus hollantilaisittain (2017). Heidän mielestään hollantilaislasten elämässä on paljon vapautta ja leikkiä. Vanhemmat kannustavat ja vaativat sopivasti.Briteille ja amerikkalaisille vanhemmuus on kirjoittajien mukaan suorittamista ja kilpailua. Koulu- ja harrastus­valintoja ohjaa tavoitteellinen oppiminen, sillä lasten myöhempää menestystä pitää pedata jo varhain.Suomalaiskasvattajiin verrattuna hollantilaiset eivät tunnu tekevän asioita radikaalisti eri tavoin. Hollannissa asumani vuodet ja tiiviit yhteydet maahan ovat opettaneet, että siellä suhtaudutaan suurpiirteisemmin kuin Suomessa turvallisuuteen, hygie­niaan ja sokeriin. Pieniä vauvojakin kuljetellaan erilaisissa muodostelmissa polkupyörillä, il­man kypärää. Lapset syövät strösseliä leivän päällä. Taaperoita ei suojata viimalta tai auringolta yhtä uutterasti kuin täällä.hollantilaista ja suomalaista perhe-elämää erottaa Hollannin epätasa-arvoinen perhepolitiikka. Isät saavat kaksi päivää palkallista isyysvapaata. Vapaan pidentämisestä on väännetty vuosia, mutta edes sen tuplaamisessa ei ole onnistuttu. Heinäkuussa maan suurin pankki päätti myöntää kuukauden palkallisen vapaan tuoreille isille. Hyviä esimerkkejä on muitakin, mutta muutokseen tarvitaan poliittista tahtoa.Silti Hollannista kannattaisi ottaa oppia ainakin työnjaossa ja ruokatavoissa. Töihin palataan toki pian lapsensaannin jälkeen, mutta useimmiten vain osittain. Maassa työskennellään osa-aikaisesti eni­ten Euroopassa – ja se koskee myös isiä.Hollantilaiset kuittaavat lounaansa usein voileivillä mutta panostavat ­yhteisiin päivällisiin. Niiden äärellä vanhemmat tuntuvat ruokkivan lapsiaan niin, että heistä kasvaa hyvin sosiaalisia aikuisia. Se heijastuu kaikkien onneen.