ole vaikea ennustaa, että seuraavissa eduskunta­vaaleissa käydään paikoin kiivasta keskustelua maahanmuutosta.Sille on perusteensa, koska ulkomailta tänne suuntautuvan muuttoliikkeen kasvu on muokannut suomalaista yhteiskuntaa monin tavoin 1990-luvun alun jälkeen.Sen sijaan maastamuutto tuskin saa aikaan kiivasta väittelyä. Moni ei pidä ilmiötä kovin dramaattisena.Mahdollisuus opiskella ja työs­kennellä ulkomailla on jo osa arkea. Asuinpaikan vaihto jossain elämänvaiheessa nähdään yksilötason ­valintana.maastamuutosta kantaa yhä mukanaan Ruotsin- ja Amerikan-siirtolaisuuden perintöä. Isoista perheistä lähdettiin hankkimaan leipää muualta, kun omasta maasta sitä ei olisi riittänyt.Nyt lähtijä on pienestä perheestä ja pienistä ikäluokista. Hän ei pakkaa tavaroitaan laivaan lähteäkseen pysyvästi kohti tuntematonta, vaan hän lentää kaupunkiin, joka todennäköisesti on hänelle jo tuttu.Maailmalle ei mennä ummikkona kansakoulupohjalta vaan koulutettuna ja kielitaitoisena – joksikin aikaa.näkyy jo tasaisesti kasvava trendi. Vielä viime vuosikymmenen lopulla Suomesta muutti ulkomaille runsaat kymmenentuhatta ihmistä vuodessa. Nyt vuosittainen määrä lähestyy jo kahtakymmentätuhatta.Suomi saa edelleen nettovoittoa muuttoliikkeestä, mutta tilanne voi muuttua. Määrän lisäksi kannattaa katsoa myös muuttoliikkeen laatua.Mitä korkeampi on ihmisen koulutustaso, sitä todennäköisempää on hänen lähtönsä.Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista viisi prosenttia on lähtenyt ulkomaille tutkinnon suorittamista seuraavien kolmen vuoden aikana. Tohtorintutkinnon suorittaneista heitä on lähes kymmenen prosenttia.Luvuille on periaatteessa yksinkertainen selitys. Tutkijaksi kouluttautuneiden työmarkkinat eivät ole kansallisia. Innostava työyhteisö ja hyvät olosuhteet voivat löytyä helpommin muualta kuin Suomesta.Yliopistojen säästökuurit eivät ole helpottaneet tilannetta.ulkopuolellakin muiden maiden työmarkkinoilla on imua. Monessa maassa palkat heijastelevat sitä, että opiskeluun on joutunut panostamaan runsaasti omaa rahaa. Osaajalle maksetaan.Hyvä palkka houkuttelee, vaikka opinnot olisivat olleet maksuttomia.on maastamuutosta poiketen herkullinen poliittisen väittelyn aihe.Ympäri maailman ihmiset kerääntyvät suuriin kaupunkeihin, joissa ideat ja edellytykset niiden toteut­tamiseen ovat lähellä toisiaan. Henkinen ja taloudellinen pääoma tuntuvat kasautuvan suuriin asutuskeskuksiin vääjäämättömästi.Suomessa keskustelu on ollut kotimaista pääkaupunkiseudun ja muun Suomen nokittelua. Kau­pungistumisen taustalla olevat voimat eivät kuitenkaan lakkaa vaikuttamasta yksittäisen maan rajalla.Jos urbaani ympäristö houkuttelee lahjakkaita ihmisiä muuttamaan pienemmistä kaupungeista Helsinkiin, mikä voima estää heitä tähyämästä vielä kauemmaksi?Tukholma ja Kööpenhamina ovat Helsinkiä suurempia ja kansainvälisempiä monista Keski-Euroopan kaupungeista puhumattakaan. EU on tehnyt liikkumisesta helppoa.muuttohaluista on jo saatu. Suomenruotsalaisilla kynnys muutolle Ruotsiin on paljon matalampi kuin suomenkielisillä.Suomenruotsalainen ajatuspaja Magma selvitti vuosi sitten, millaista aivovuoto länsinaapuriin on. Ruotsinkielisten alttius mennä Ruotsiin on nykyään noin kymmenkertainen suomenkielisiin verrattuna.Jos Ahvenanmaa jätetään erikoistapauksena vertailusta sivuun, ­vilkkainta Ruotsiin muutto on pääkaupunkiseudulta, jossa mahdollisuuksia pitäisi olla eniten. Lähtö Uudeltamaalta on vain kiihtynyt tämän vuosikymmenen puolella.Kun kielikynnys on olematon, hyvässä vauhdissa olevan naapurimaan vetovoima on vahva.kouluissa kasvaa parhaillaan sukupolvi, joka on kielitaitoinen, sosiaalisesti osaava ja perusasenteeltaan kansainvälinen.Tällaisten ihmisten sanotaan asuvan tulevaisuudessa mielellään suurissa keskuksissa. Euroopassa on laskutavasta riippuen jopa kuusikymmentä Helsinkiä suurempaa kaupunkia.