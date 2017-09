Pääkirjoitus

Nordea osasi kilpailuttaa mutta halusi myös rauhaa

Nordea

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

K

siirtää pääkonttorinsa Ruotsista Suomeen. Päätöstä voi lukea mo­nella tavalla.Yksi tapa on se, että suurilla yrityksillä on vääntövoimaa demo­kratiassa. Kun Ruotsin hallitus kertoi korotta­vansa pankkien vakausmaksuja, Nordea ilmoitti, että se saattaa siirtää pääkonttorinsa pois Tukholmasta.Ruotsin hallitus nakkeli niskojaan. Valtiovarainministeri Magdalena Andersson kertoi, että pääkonttorin poistuminen saattaisi olla helpotus: Nordean muutto voisi pienentää pankkisektorin riskejä Ruotsissa. Andersson kutsui Nordean lähdöstä huolestuneita maltillisen kokoomuksen edustajia ”pankkien halaajiksi”.Ruotsalainen kiista piti sisällään Nordeaa isomman teeman. Puoluekartan ­oikea reuna koki sosiaalidemokraattien jääneen menneeseen maailmaan, jossa politiikan kuuluu paimentaa yrityksiä, ­talouden lampaita, moraalin aitaukseen. Modernissa maailmassa lampaat kar­kaavat: pääkonttoreita ja toimintoja siirrellään nappulan painalluksella maasta toiseen.Suomen hallitus oli käytännöllisempi: jos ei kelpaa Ruotsille, kelpaa kyllä Suomelle – ihan ehjä pankki. Hallitus teki vaivihkaa Nordean kanssa selvityksiä siitä, mitä Suomeen muuttaminen tarkoittaisi pankille ja Suomelle. Myös Tanskan hallitus alkoi liehitellä. Lopulta Ruotsikin ymmärsi, että vaikka pankki vääntääkin, pienet myönnytykset eivät tee pahaa.eskiviikon ratkaisun alla kolme maata oli melko lailla samalla viivalla. Tai oikeastaan: Nordea oli pannut ne samalle viivalle.Yksi tapa lukea ratkaisua on, että vanhasta möröstä tuli halinalle. Muutama vuosi sitten pankit rimpuilivat vastaan, kun EU rakensi pankkiunionia sääntöineen ja kriisinratkaisujärjestelmineen.Nyt pankkiunioni on pankkien mielestä rauhan satama. Säännöt ovat yhtenäiset, toiminta on ennustettavaa, ja vaka­varaisuusvaatimukset miellyttävät. Tulkinta korostuu, kun rahoitusmaailman keskus Lontoo siirtyy Britannian EU-eroneuvotteluissa ennustamattomuuden aikaan. Mitä pankit edellä, sitä maat perässä. Ruotsi ja Tanska aikovat selvittää, olisiko niille tilaa pankkiunionin satamassa.