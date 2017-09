Pääkirjoitus

Ydinaseriisuntaan ei ole helppoa tietä

Kansainvälinen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

R

A

sopimus ydinaseiden kieltämisestä kuulostaa myönteiseltä hankkeelta eikä suinkaan vaikealta kiistanaiheelta puolustuspolitiikassa. Ruotsin todennäköinen aikomus allekirjoittaa uusi ydinasesopimus YK:ssa ensi viikolla nostattaa kuitenkin merkittäviä ongelmia Ruotsin tavoitteekseen asettamalle kansainväliselle puolustusyhteistyölle.Valtaosa länsimaista, Suomi joukossa, ei allekirjoita sopimusta.Yhdysvallat on varoittanut Ruotsia allekirjoittamisen vakavista seurauksista yhteistyölle Yhdysvaltojen ja Naton kanssa.Suomella on vähän aikaa mutta paljon hyviä syitä auttaa Ruotsia näköpiirissä olevien ongelmien väistämisessä. Eriävät näkemykset uuden ydinasesopimuksen hyödyllisyydestä uhkaavat vaikeuttaa myös Suomen ja Ruotsin keskinäistä puolustusyhteistyötä sekä lupauksia samantahtisuudesta suhteissa puolustusliitto Natoon. Sopimukseen liittyminen vaikuttaa esteeltä Nato-jäsenyydelle.Suomi ei ole osallistunut sopimusneuvotteluihin. Presidentti Sauli Niinistö sanoi elokuussa suurlähettiläspäivillä, ettei kannattajien tarkoitusperiä ole vaikea ymmärtää. Hän kuitenkin epäili heti perään, tarjoaako sopimus tietä ydinaseriisunnalle.Sopimuksen ongelmat ovat aika ilmeisiä. Ydinaseet ovat osa sekä Yhdysvaltojen että Naton puolustusstrategiaa ja erikseen vielä myös Britannian ja Ranskan strategiaa. Ydinaseiden pelotemerkitys on korostunut, kun Venäjä on simuloinut ydinaseiskuja sotaharjoituksissaan Itämeren alueella, eikä Venäjän kanssa ole saatu aikaan uusia neuvotteluja ydinaseista.uotsille liittyminen uuteen sopimukseen vaikuttaa luonnolliselta jatkumolta hallitsevien sosiaalidemokraattien aiempina vuosikymmeninä edistämään moraalivetoiseen ulkopolitiikkaan.Uudet ydinaseriisunta-aloitteet ovat myös ymmärrettäviä. YK:n yhteyteen perustetut vanhemmat hankkeet eivät ole estäneet ydin­aseiden leviämistä eivätkä hävittäneet ydinasevarastoja. Asiasta ei tarvita erillisiä muistutuksia, kun Pohjois-Korea esittää suoria uhkauksia ydinaseiskuista muihin maihin.Ydinaseriisunnan umpisolmua on yritetty purkaa uusilla aloitteilla aiemminkin.Merkittävimmät menestykset ovat Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton ja sittemmin ­Venäjän sopimukset eri asejärjestelmien valvonnasta, vähentämisestä ja kieltämisestä. Kunnianhimoisimman tavoitteen asetti Barack Obama, joka tultuaan presidentiksi vuonna 2009 ilmoitti päämääräkseen kaikkien ydinaseiden hävittämisen.sevalvontasopimukset ja Obaman aloite eroavat uudesta ydinasesopimuksesta siinä, että niissä oli mukana myös ydinasevaltoja. Yksi ajatus sopimuksessa varmasti onkin, että näin ydinasevallatkin pakotetaan arvioimaan asevarastojaan uudelleen.Sopimus on kuitenkin myös tarkoitettu näpäytykseksi viidelle viralliselle ydinasevallalle (Britannia, Kiina, Ranska, Venäjä ja Yhdysvallat). Toisin kuin muilla ydinaseita hankkineilla mailla (Intia, Israel, Pakistan ja Pohjois-Korea), viisikolla on pysyvä jäsenyys ja veto-oikeus YK:n turvallisuusneuvostossa, ja ne mainitaan ydinasevaltoina kansain­välisessä ydinsulkusopimuksessa NPT:ssä.YK:n jäsenmaiden pääjoukon turhautuminen on perusteltua, mutta uusi ydinase­sopimus heikentää NPT-järjestelmää eikä vahvista sitä. Jo siksi Suomen päätös jäädä sopimuksen ulkopuolelle on perusteltu.