Pääkirjoitus

Eurooppa ohittaa talouskriisinsä – ja Yhdysvallat

tilastoviranomainen Eurostat tarjosi taas kilpailuista ja tilastoista kiinnostuneille uusia virikkeitä.Torstaina julkistetun tilaston mukaan Eurooppa on ohittanut kasvukisassa Yhdysvallat.Yhdysvaltain bruttokansantuote kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 2,2 prosenttia vuotta aiemmasta. EU kasvoi ­samassa vertailussa 2,4 prosenttia.Jopa euroalue – joka muutaman amerikkalaisen taloustutkijan mielestä oli ikuisesti tuomittu kitukasvuun – pinnisti ohi. Euroalueen bruttokansantuote kasvoi toisella neljänneksellä vuotta aiemmasta 2,3 prosenttia.Jos Euroopan kasvutilastoa tarkastelee maittain, kirijät tulevat idästä ja Baltiasta. Tšekki ottaa kultaa, Romania pronssia ja Viro viitossijan, jos katsotaan, paljonko kasvua kullekin tuli toisella neljänneksellä alkuvuoteen verrattuna. Siis kun mitataan kirikykyä. Perässä ovat Latvia, Slovenia, Puola ja Bulgaria. Kaikki nämä maat pieksevät mennen tullen Yhdysvaltain saavutukset vastaavassa vertailussa.Euroopan sisäisessä kasvukisassa kärkijoukosta kauimmas jäävät Italia ja Britannia – molemmat ihan omatekoisista syistä. Italian ohjausliikkeet ovat olleet aina liian laiskoja, ja Britannia kiskaisi ­itsensä äkkiliikkeellä kohti kolaria.uroopan saavutukset näyttävät kelvollisilta myös velankevennyskisassa.Vielä muutama vuosi sitten muutamat talouden tuntijat epäilivät, ­ettei säästöpolitiikka johda ­Euroopan maissa tilanteeseen, jossa velan määrä suhteessa bruttokansantuotteeseen alkaisi kutistua.Tuoreiden tilastojen mukaan velan kasvu on kuitenkin pysähtynyt. Saksa johtaa suurten maiden kevennyskisaa. Saksan velkakäyrä on jo muutaman vuoden laskenut. Euroalueen velkaantumisaste ei kasva. Se kutistunee lähivuosina.Euroalueen työttömyysastekin laskee. Heinäkuussa työttömiä työnhakijoita oli 9,1 prosenttia työvoimasta. Kesä- ja heinäkuun yhtenevä tulos on alin vuoden 2009 helmikuun.Saksassa palkkojen nousu kiihtyy, ­mikä voi vauhdittaa inflaatiota laajemminkin euroalueella.Euroopan talouskriisi jää taakse.