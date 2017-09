Pääkirjoitus

Julkinen palvelu voi toimia diginä

Passi

Valtio

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Pakko

Hallituksen

piti uusia, ja sekös oli helppoa. Täytin hakemuksen lauantaina kotona, ja keskiviikkona lähetys oli noudettavissa työpaikan lähikioskilta. Kuvassa piti toki käydä, mutta sekin siirtyi kuvaamosta sähköisesti suoraan poliisille. Ei voi kuin todeta, että nopeaa ja mukavaa oli asiointi.Passin haku on varmaankin parhaimmasta päästä oleva esimerkki toimivasta julkisesta digitalisoidusta palvelusta. Olennaista kokemuksessa oli se, että palvelu todella toimi ja oli riittävän suoraviivainen eli helppo käyttää. Se säästi molemmilta osapuolilta vaivaa ja aikaa tähdellisempään tekemiseen.haluaisi, että kaikki mahdollinen kansalaisten ja viranomaisten asiointi – myös kunnissa – siirtyisi verkkoon, ja nopeasti sittenkin. Siirtymän vauhdit­tamiseksi alun perin puhuttiin myös velvoittavuudesta. Valtiolla voimakas motivaattori on rahansäästö. Sen pitäisi ­puhutella myös veronmaksajaa.Sujuva digitaalinen kanssakäyminen viranomaisten kanssa on vuosia ollutkin monen kansalaisen toiveissa ja odotuksissa, mutta niihin julkinen valta ei ole vielä toistaiseksi kyennyt vastaamaan.on huono motivoija. Kattava palvelutarjonta ja toimivat sovellukset sen sijaan houkuttelevat käyttäjät puoleensa ja puolelleen. Se on nähty yllä kuvatun poliisin palvelun ohella muun muassa myös verottajan ja varauksin Kelan kohdalla.Pakko ei ole motivoinut edes viranomaisia itseään. Sähköisen asioinnin suomi.fi-hanketta vetävä Väestörekisterikeskus joutui päättyvällä viikolla muistuttamaan julkishallinnon organisaatioita, että niiden piti lain mukaan toimittaa kuvaukset palveluistaan jo heinäkuun alkuun mennessä. Kaikki eivät ole sitä tehneet, jotkut eivät edes aloittaneet.kärkihankkeisiin kuuluvalla sähköisen asioinnin suomi.fi-sivustolla on myös viestinnällisiä haasteita. Tuoreessa Tilastokeskuksen kyselytutkimuksessa vain 14 prosenttia suomalaisista ylipäätään tiesi, että sellainen on tulossa ja että heidän odotetaan käyttävän sen tarjoamaa sähköistä postilaatikkoa jo ensi vuonna asioinnissa viranomaisten kanssa.Vain kolmannes vastaajista ilmoitti oikopäätä, että voisi ottaa sen käyttöön. Toinen kolmannes on valmis harkitsemaan asiaa. Hanke vastaa haasteeseen ”road showlla”: sivustoa esitellään ­kauppakeskuksissa eri puolilla maata syksyn ajan. Jalkautumiselle on selvästi kysyntää.