On vastuutonta lähettää suomalaisia Afganistaniin vain liittolaissuhteiden vahvistamiseksi

Yhdysvaltojen presidentti

Ruotsissa

Suomen

On

Donald Trump on kritisoinut ­maansa läsnäoloa Afganistanissa. Elokuun lopussa hän kuitenkin ilmoitti laajentavansa Afganistanin sotaa, mikä tuo paineita Naton Resolute Support -operaa­tiossa toimiville maille.Vaikka innostus vahvistaa operaatiota – joka Trumpin mukaan keskittyy terroristien tappamiseen eikä jälleenrakentamiseen – on laimea, Suomessakin varaudutaan jo muuttamaan Afganistan-strategiaa. Tämä on hyvä tilaisuus kysyä, mikä Suomen kokonaisvaltainen strategia on ollut vuonna 2001 alkaneessa sodassa, johon edesmenneen toimittajan Jari Lindholmin mukaan ajauduttiin ajopuun tavoin.Parhaimmassa tapauksessa Suomen Afganistan-strategian tavoitteena on ollut Afganistanin muuttaminen demo­kratiaksi, joka kykenisi takaamaan kansalaistensa turvallisuuden. On kuitenkin epäselvää, miten suomalaiskomentajat ovat pääsääntöisesti kuusi kuukautta kestäneiden rotaatioidensa aikana pyrkineet tukemaan Afganistanin hallintoa.Kyynisemmän näkemyksen mukaan Suomen poliittisen johdon ­tavoitteena on ollut vain pisteiden kalastelu Yhdysvalloilta, ja komentajien tehtäväksi on jäänyt tehdä parhaansa mutta välttää ongelmia., Norjassa ja Tanskassa on teetetty viralliset selonteot maiden toiminnasta Afganistanissa. Verrattuna näihin Pohjoismaihin Suomen toimista Afganistanissa on puhuttu vähän.Maaliskuussa julkistettu Ruotsin selonteko maalasi synkän kuvan maan saavutuksista Afganistanissa vuosina 2002–2014. Vaatimattomien saavutusten hinnaksi annettiin kahdesta kolmeen miljardia ­euroa, joista noin puolet käytettiin sotatoimiin. Kuten kesällä 2016 julkaistussa Norjan selonteossa, Ruotsin selonteossa suurimmaksi saa­vutukseksi luettiin kansainvälinen uskottavuus liittolaisena.Vaikka Suomi toimii Afganistanissa tiiviissä yhteistyössä Ruotsin kanssa, Suomessa ei ole ainakaan julkisesti puhuttu vastaavanlaisesta selonteosta.On helppo spekuloida, miksi näin on. Kenties sota on ollut niin traumaattinen entiselle rauhanturvaamisen supervallalle, että se on haluttu unohtaa sisä- ja ulkopoliittisista syistä. Ehkä päätettiin, ettei Suomi enää osallistu vastaavanlaisiin operaatioihin ­ja ettei Afganistanista siksi tarvitse oppia mitään.Sotilaallisista lähtökohdista on ymmärrettävää, etteivät operaation kaikki tekniset yksityiskohdat tule julkisuuteen. On silti huolestuttavaa, jos ihmishenkiä vaatineesta operaatiosta ei ammenneta kaikkea hyötyä tulevaisuuteen varautumisessa. Monen Afganistanissa palvelleen upseerin mukaan kriisinhallinta- ja maanpuolustuskoulutuksen kehittämiseen on tähän mennessä käytetty vain taktisia havaintoja.Kuten Yhdysvaltojen tuore päätös laajentaa sotaa osoittaa, Suomi ei voi päättää, miltä tulevaisuus näyttää tai millaisia uhkia vastaan joudumme kamppailemaan. Avoin analyysi Suomen toimista historiamme pisimmässä sodassa olisi epäile­mättä hyödyllinen tulevien haasteiden kohtaamisessa.toimia ympäröivä hiljaisuus on ongelmallista myös demo­kratian näkökulmasta. Kansalaisten pitäisi saada tietää esimerkiksi, millainen tilannekuva poliittisella johdolla on ollut ja millaisin motiivein joukkoja on lähetetty Afganistaniin.On huolestuttavaa ja jopa vastuutonta, jos suomalaisia sotilaita ja ­siviilejä lähetetään toiselle puolelle maailmaa vailla realistisia tavoitteita ja keinoja saavuttaa nämä tavoitteet. Yhtä huolestuttavaa on, jos ­tämä ­on tapahtunut – ja tapahtuu taas – vailla suunnitelmaa siitä, ­mitä joukkojen pitäisi saada aikaan.liian helppoa kuitata nämä kysymykset vetoamalla liittolaissuhteisiin. Oletuksena on tällöin, että pelkkä joukkojen lähettäminen Afganistaniin täyttää strategian vaatimukset. Joukkojen lähettäminen on kuitenkin poliittinen päätös. Strategian tehtäväksi jää määrittää, mitä joukot tekevät poliittisten päämäärien saavuttamiseksi.Afganistanissa palvelleet suomalaissotilaat ovat tehneet parhaansa Afganistanin tilanteen parantamiseksi. Epäselväksi jää, onko näitä pyrkimyksiä ohjannut ylhäältäpäin tullut strategia.Jos virallinen selonteko olisi tehty, näitä kysymyksiä ei tarvitsisi esittää. Vielä ei kuitenkaan ole liian myöhäistä oppia kokemuksista.