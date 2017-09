Pääkirjoitus

Suomalaisten kielitaito tarvitsee leveyttä ja syvyyttä

Syksyn

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

S

K

ja lukuvuoden alku on monelle suomalaiselle koululaisesta ­aikuisopiskelijaan myös uuden kielen opiskelun aloitusajankohta. ­Peruskoulussa ensimmäinen vieras kieli on yhä pääsääntöisesti ­englanti, vaikka suurilla paikkakunnilla valinnanvaraa on nykyään jo runsaasti.Englantia pidetään turvallisena ja hyödyllisenä valintana. Motivaatio sen opiskeluun ulottuu myös niihin, jotka muuten eivät innostu kielivalikoimansa laajentamisesta koulunpenkillä. Suomessa englanti poikkeaa muista vieraista kielistä siinä, että poikien kielitaito ei ole merkittävästi huonompi kuin tytöillä.Käsitystä englannin hyödyllisyydestä tukevat monet arjen havainnot matkoilta, viihteen parista ja työelämästä.Englannin kielen vahvalla asemalla on myös kääntöpuolensa. Moni ajattelee yhden vieraan kielen taidon riittävän. Myös nopeasti kehittyvä tekniikka puheentunnistuksineen ja tekoälyineen alkaa jo kaataa kielimuureja, joita ennen pidettiin jykevinä.Kärsijöitä tässä tilanteessa on toisen kotimaisen kielen – eli enemmistöllä ruotsin – taito sekä muiden vieraiden kielten kuten saksan ja venäjän opiskelu. Ruotsin muuttaminen valinnaiseksi ylioppilaskirjoituksissa heijastui myös intoon opiskella kieltä.Suomesta on tulossa kahdella tavalla yksikielinen maa: kotimaassa ruotsin taito ohenee nopeasti, ja vieraissa kielissä englannin yliote vahvistuu.amaan aikaan kielten kirjo suomalaisessa arjessa on laaja. Helsingissä puhutaan nykyään äidin­kielenä jo toistasataa kieltä. Useille maahan­muuttajille oma kieli on arjen työkalu kuitenkin vain perheen sisällä ja aivan lähipiirissä, eikä sitä pääse käyttämään esimerkiksi työelämässä.Ehkä parhaiten on pystytty hyödyntämään venäjän kielen taitoa. Sille on kysyntää niin matkailijoille tarjottavissa palveluissa kuin ulkomaankaupassakin. Parin ­viime vuosikymmenen muuttoliike on paikannut vajetta, joka naapurien kanssakäymisessä on osin syntynyt suomalaisten kapean kielitaidon takia.Kielitaidon leveydestä on kuitenkin myös muuta kuin taloudellista hyötyä. Kun vieraan kielen osaaminen on riittävällä tasolla, on mahdollista päästä kiinni muiden maiden ja kulttuurien ajatteluun. Suomalaisilla on melko hyvä tuntuma Yhdysvaltojen itä- ja länsirannikon henkiseen maisemaan, mutta keskieurooppalainen tapa katsoa maailmaa on monille jo vieraampi.On kuvaavaa, että Suomen kouluissa harvinaisiksi kutsutaan EU-maissa yleisimmin puhuttuja kieliä.ielitaidon kokonaisuuteen kuuluu toisen kotimaisen ja vieraiden kielten lisäksi myös oman äidinkielen hallinta. Yleisellä tasolla suomi kuuluu maailman ­tuhansien kielten joukossa siihen harvalukuiseen joukkoon, jonka tulevaisuus nähdään vahvana. Kieli on monipuolisessa käytössä ja se uudistuu.Yksilöiden näkökulmasta erot äidinkielen taidoissa synnyttävät kuitenkin eri­arvoisuutta. Jos ihmisen kyky ymmärtää äidinkieltään ja ilmaista itseään sillä on puutteellinen, se heijastuu asemaan yhteiskunnassa. Runsas kymmenesosa suomalaisista kuuluu heikkoihin lukijoihin, ja se vaikuttaa suoraan opiskelu- ja työmahdollisuuksiin.Kaikkien suomalaisten ei tarvitse osata monia kieliä, mutta on tärkeää, että suomalaiset yleensä ovat kielitaitoisia ja että kaikilla on ponnistusalustana hyvä oman kielen taito. Sen pohja rakennetaan jo hyvissä ajoin ennen kouluikää.