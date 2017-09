Pääkirjoitus

Ortodoksien evakkotie päättyy Helsinkiin

Ortodoksinen kirkko

ei tunnetusti hätäile liikkeissään. Se katsoo omaa toimintaansa vähintään satojen vuosien näkökulmasta ja perustelee monta asiaa Bysantissa syntyneillä käytännöillä.Siksi ehdotus Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispan istuimen siirtämi­sestä Kuopiosta Helsinkiin on suuri ratkaisu. Asiaa valmistellut ohjausryhmä julkisti ehdotuksensa tällä viikolla. Kuopiossa olisi vastedes pelkkä piispa.Tarkoitus on, että asia olisi käsittelyssä jo marraskuun lopulla koolla olevassa kirkolliskokouksessa. Silloin pitäisi joka tapauksessa valita seuraaja Helsingin piispa Ambrosiukselle, joka on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle.Jos ehdotus menee läpi, sen voi nähdä päätepisteenä viime sotien aikana alkaneelle evakkotielle.Ennen sotia ortodoksit asuivat pääosin Karjalassa. Alueluovutukset osuivat erityisen kovasti sekä kirkkoon että sen ­jäseniin. Kaipaus menetetyille alueille oli suuri. Sortavalasta Kuopioon siirtyi Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa.Jos ja kun siirto Helsinkiin toteutuu, arkkipiispanistuin sijaitsee siellä, missä kirkon jäsenkunnan painopistekin ny­kyään on. Sen jälkeen virkanimike olisi Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa.