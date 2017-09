Pääkirjoitus

kuin äänivallia oli koskaan onnistuttu rikkomaan, hävittäjälentäjien keskuudessa kiersi toinen toistaan villimpiä huhuja siitä, mitä rikkoutumisen hetkellä tapahtuisi. Uskomus oli, että hävittäjän kiihdyttäessä yli Mach 1:n sen ohjaimisto, käsittämättömästi ja kammottavasti, alkaisi toimia itsensä peilikuvana. Mikä ennen vei ylös, syöksisi nyt maahan. Mikä vei oikealle, veisi nyt vasempaan. Tuhansien harjoitusten hiomat ohjausliikkeet olisivat pilotille kuolemaksi.Uskomus oli tietysti väärä. Äänivalli puhkaistiin vuonna 1947, taivas pysyi yl­häällä ja maa siellä missä ennenkin. Len­täjä Chuck Yeager kertoi, ettei rikkoutumisen hetki oikein edes tuntunut missään, kovasta pamauksesta huolimatta.on yhä äänivallinsa. Yksi sellainen on psykopatia, kertoo elokuvantekijä Erroll Morris kirjassaan A Wilderness of Error. Hän käy läpi armeijan lääkintäkapteeni Jeffrey MacDonaldin perheen murhaa ja seuranneen oikeudenkäynnin virheitä.MacDonaldin vaimo ja kaksi pientä tyttöä puukotettiin kuoliaaksi kotonaan keskellä yötä vuonna 1970. Vastoin mittavaa todistusaineistoa Jeffrey tuomittiin. Hän istuu vankilassa tänäänkin.asia ei puhunut MacDonaldin syyllisyyden puolesta. Poliisin tullessa paikalle hän pysyi rauhallisena. Hän pyrki heti auttamaan tutkintaa upseerin selkeällä, analyyttisellä kuvauksella tapahtuneesta. Hän avusti tutkijoita koko ajan, vaikka hänetkin oli pahoinpidelty lähes kuoliaaksi.Oikeudenkäynnissä ratkaiseva käänne oli, kun MacDonald diagnosoitiin psykopaatiksi. Se oli äänivalli, jonka puhjettua kaikki alkoi käsittämättömästi, kammottavasti, toimia peilikuvan tavoin.Mikä oli aiemmin puhunut hyvää MacDonaldin luonteesta, olikin yhtäkkiä epäilyttävää: miksi hän oli poliisin saapuessa ihmeen rauhallinen? Miten hän puhuikaan niin analyyttisesti perheensä murhista? Eikö ollutkin omituista, että hän leijui tutkijoiden ympärillä – ja miksi todellakin hän itse sai vammat, jotka tappoivat vain melkein?Mikä ennen vei ylös, veikin nyt alas.näitä äänivalleja – henkisiä raja-aitoja, joiden toiselle puolelle mielletyn ihmisen käytös tulkitaan normaalin peilikuvaksi – on esillä jatkuvasti. Islam on niistä yksi, mutta niin on rasismikin. Jussi Halla-aho kertoi Facebookissa naisesta, joka tulkitsi lentokoneen vessan ovea kokeilleen puoluejohtajan pyrkineen tunkeutumaan sinne, naisen vielä istuessa pöntöllä.Turussa maahanmuuttajien ”varokaa!”-huudot tulkittiin Allahin kiihkeäksi ylistykseksi. Terroristia jahdanneiden mailat tulkittiin islamistien sapeleiksi.Äänivalleille emme mahda mitään. On hyvä tiedostaa ne ja muistaa, etteivät ne käännä kaikkea peilikuvaksi, vaikka niin kuvittelisikin.