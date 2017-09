Pääkirjoitus

Yksilön omista ratkaisuista syntyy myös yhteisiä kuluja

suomalaiset keskustelevat alkoholista, tunnekuohuilta on yleensä vaikea välttyä. Näin käynee myös tänä syksynä, kun eduskunta pääsee käsittelemään paljon ennakkokohua herättänyttä ­alkoholilakia. Hallituksessa kiistoja herättänyt lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle tällä viikolla.Alkoholilain uudistaminen on välttämätöntä monestakin syystä. Maailma on muuttunut paljon niistä ajoista, kun lakia on viimeksi uudistettu. Osa lakipykälistä periytyy kieltolain päättymisen ajalta 1930-luvulta.Anniskeluluvat ja alkoholin tarjoilu ravintoloissa ja eri festivaaleilla on syytä päivittää tähän aikaan. Turhat kalja-aitaukset ja muut jäykkyydet kuuluvat mennei­syyteen.Lakiesityksen kuohuttavin kohta koskee kuitenkin sitä, tuleeko ruokakauppoihin, kioskeihin ja huoltamoille myyntiin aiempaa vahvempia, enintään 5,5-prosenttisia ­alkoholijuomia. Nyt raja on 4,7-prosenttisissa juomissa. Nelosoluet ja vahvemmat ­limuviinat tulisivat siis kauppoihin.Vähittäiskaupassa myytäviltä juomilta ei edellytettäisi enää sitä, että ne on valmistettu käymisteitse. Ruokakaupan greippilonkeron voisi valmistaa aidosta ginistä.Promilleraja jakaa mielipiteitä myös hallituspuolueissa niin voimakkaasti, että ­lakiesityksen ensimmäisessä käsittelyssä kansanedustajille on päätetty antaa oikeus äänestää laista niin sanottuna omantunnon kysymyksenä ilman ryhmäpäätöstä. ­Käytännössä se tarkoittaa, että kansanedustajat saavat esittää hallituksen esitykselle vaihtoehtoisia prosenttirajoja.Tämä voi johtaa siihen, että hallituksen esitys muuttuu tältä osin eduskunnassa. Varsinkin keskustassa moni kansanedustaja vastustaa hallituksen esitystä.lkoholin saatavuudella on suora yhteys ­alkoholin haittoihin. Tästä on niin paljon tutkimus- ja kokemusnäyttöä, että asiasta ei ole tarpeen kiistellä. Kun keskustellaan alkoholin myynnin ehdoista, vastakkain nousevat yleensä kansanterveyden ja elin­keinotoiminnan näkökulmat. Päätöksenteossa haetaankin usein tasapainoa näiden ­välille.Alkoholista keskustellaan usein omista lähtökohdista ja oman kokemuspiirin kautta. Moni maailmaa nähnyt suomalainen ihmettelee, miksi mahdollisuuksia ostaa ja käyttää alkoholia rajoitetaan enemmän kuin monessa muussa maassa. Vapaampaa alko­holipolitiikkaa kannattavien mielestä holhoaminen on mennyt liian pitkälle.Alkoholinkäytön voi nähdä yksilön valintoina ja vapauksina, mutta sen seuraukset eivät ole järjestäytyneessä yhteiskunnassa pelkästään yksilön vastuulla. Alkoholista ­aiheutuu miljardiluokan kustannuksia terveydenhuoltoon, sosiaalitoimeen ja järjestyksenpitoon. Nämä kustannukset tulevat aina koko yhteiskunnan kannettaviksi.lkoholin suurkulutuksen seuraukset vaikuttavat myös suoraan käyttäjän läheisiin, työelämään ja jopa sivullisiin.Alkoholistiperheissä kasvaneet lapset voivat kokea väkivaltaa, ja lähes aina he kokevat turvattomuutta. Lapsen tunne-elämä kehittyy vuorovaikutuksessa vanhempien kanssa. Jos tämä vuorovaikutus häiriintyy vanhempien päihteidenkäytön vuoksi, seuraukset voivat tuntua läpi elämän.Päätöksenteossa joudutaankin pohtimaan sitä eettistä kysymystä, kuinka paljon ­yhteiskunnan hyväosaiset ovat valmiita rajoittamaan omia vapauksiaan yleisen edun vuoksi sekä solidaarisuudesta huono-osaisia kohtaan.