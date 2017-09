Pääkirjoitus

On huono idea täyttää europarlamentin paikkoja keinotekoisesti

Britannian

ero EU:sta tuottaa aukkoja: mistä saadaan rahat sitoumuksiin, joihin Britannia on luvannut oman osuutensa? Aukko syntyy EU-parlamenttiinkin. Britanniasta on valittu 73 edustajaa 750 edustajan ­europarlamenttiin. Mitä tehdä aukolle?Ranskassa ja Italiassa on lämmitelty ideaa, jonka mukaan Eurooppaan tulisi ylikansallinen ehdokaslista, jolta valittaisiin aukon täyte. Eli esimerkiksi suomalainen saisi kotimaisen ehdokkaan ohella äänestää ylikansalliselle listalle päätynyttä EU-maan kansalaista – vaikkapa ruotsalaista –, jolla olisi äänestäjää miellyt­tävä Eurooppa-näkemys. Idean puolustajien mielestä tämä voisi nostaa EU-mielisiä voimia ja painaa populisteja.Idea on huono. Mistä tulee sellainen käsitys, että äärioikeisto ja EU-vastaiset voimat eivät pysty verkostoitumaan ja nousemaan uudelta listalta voittoon?Ehdotus suosisi lisäksi suuria maita. Vaikka suomalaiset päättäisivät keskittää äänensä suomalaiselle ylikansalliselle ­ehdokkaalle, hänellä ei juuri olisi mahdollisuuksia.Kannattaa jättää aukko täyttämättä. Jos EU joskus laajenee, uusista maista löytynee aukon täytettä kikkailemattakin. Eikä sekään haittaa, jos parlamentin koko vähän pienenee. Saattaa tulla jopa säästöä.