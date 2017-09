Pääkirjoitus

Turvallisuus vaatii jokaisen osallistumista

turvallisuudentunteen kannalta on luonnollista, että ikävät asiat pyritään unohtamaan mahdollisimman pian. Tämä hankaloittaa pitkäjänteistä varautumista erilaisiin onnettomuuksiin.Samalla syntyy vaikutelma, että onnettomuuksiin varautuminen tehostuu aina vasta, kun uhka toteutuu. Kritiikki päättäjiä kohtaan on herkästi yli­mitoitettua. Sosiaalisen median levittämä spekulatiivinen ­tilannekuva ei aina sovi yhteen ­todellisuuden ja viranomaistiedon kanssa.Suomessa valtio on tehnyt tur­vallisuusstrategiatyötä 2000-luvun alusta lähtien – ensimmäisten joukossa koko maailmassa. Silti esimerkiksi vuoden 2004 Aasian tsunamikatastrofi yllätti meidät: vasta vuoden 2006 päivityksessä turval­lisuusstrategiaan otettiin mukaan luonnononnettomuuksien riskit.Erilaiset sähköisten järjestelmien haavoittuvuudet ovat koko 2000-luvun saaneet huomiota strategia­työssä. Kuitenkin vasta vuonna 2013 aika oli kypsä erillisen kyberturvallisuusstrategian muotoiluun. Kyberturvallisuuden edistämiseksi on ryhdytty strategian mukaisesti toimiin, muun muassa perustettu ­Kyberturvallisuuskeskus.ja muun tahallisen ­vahingonteon uhka on ollut mukana turvallisuusstrategiatyössä sen alusta asti. Tiedustelulakien kiirehtimistarve ei johdu pelkästään viime aikojen tapahtumista. Tiedustelulakien valmistelu on ollut keskeinen toimi valtion turvallisuusstrategian saattamisessa käytäntöön.Turvallisuusasioiden hallinta lainsäädännöllä vaatii aina punnintaa yksilön vapauksien rajoittamisen ja yhteiskunnallisen turvallisuuden tarpeiden välillä. Suomalainen järjestelmä, jossa lakien perustuslainmukaisuus arvioidaan parlamentaarisesti valiokunnassa, kestää hyvin vertailun muiden maiden malleihin. Se, että perustuslain mukaisia ­vapauksia rajoittava laki, samoin kuin perustuslain muutokset, on saatettava voimaan perustuslain säätämisjärjestyksessä, on luonnollista ja järjestelmämme tärkeä perusarvo.Valtion turvallisuusstrategia antaa pohjan viranomaisten työlle ja varautumisen ohjeistukselle. Se ei kuitenkaan ole operatiivinen ohjekirja.Varsinainen työ onnettomuuksiin ja häiriötilanteisiin varautumiseksi tapahtuu kunnissa ja tulevaisuudessa maakunnissa. Varautumisen perusteista päätetään siellä, missä päätetään kaupunkisuunnittelusta, palveluiden mitoituksesta sosiaalityössä ja muista arkipäivän palveluista. Ajoesteiden rakentaminen torin ympärille ei ole antautumista terrorismin uhalle vaan järkevä ­tapa erottaa ajoneuvojen kulku arkipäivän ihmisvilinästä.Suomen tärkeimpiä vahvuuksia on Suomessa asuvien luottamus viranomaisiin ja se, että tähän luottamukseen on täydet perusteet. ­Turun sarjapuukotuskin osoitti, että hätätilanteissa tarvitaan myös ­ta­vallisten kansalaisten toiminta­kykyä.Onnettomuuksiin varautumisessa puhutaan harvoin tällaisista ääri­tapahtumista. Olennaista on ymmärtää, mistä omien läheisten ja ­lähiympäristön turvallisuus koostuu. Poistumisteiden tunteminen hätätilannetta varten ja ensi­avun perustaidot auttavat moneen arjen hätätilanteeseen.Luja luottamus viranomaisiin kääntyy toisinaan itseään vastaan: ei osata tai haluta kantaa omaa ­vastuuta hätätilanteissa. Myrskyjen ­aikana hätäkeskukset tukkeutuvat, kun apua toivotaan ­veden tyhjentämiseen kellareista tai muihin omin toiminkin ratkaistaviin ongelmiin., jos kokemuksemme onnettomuus- ja kriisitilanteista ­saisivat meidät entistä paremmin varautumaan yllättäviin tilanteisiin yhdessä kansalaisina, kuntina ja ­yhteiskuntana. Mikään kokemamme ei toistu täysin samanlaisena. Eikä maailman kriisien ratkaiseminen koskaan poista tarvetta varautua oman lähiympäristön arkisiin häiriöihin.Turvallisuuden hallinta vaatii ­jokaiselta oman osansa: valtion ­pitää saada luottamus strategisiin ja lainsäädännöllisiin toimiin, ja maakunta- ja kuntatasolla päättäjien ja kansalaisten on kiinnostuttava häiriötilanteisiin varautumisen vaatimuksista. Varautumista ei voida ­ulkoistaa yksin puolustushallin­nolle, poliisille tai pelastus­toimelle. Kaikki viranomaiset tarvitsevat kumppaneikseen kansalaisia ja kansalaiset viranomaisia.