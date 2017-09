Pääkirjoitus

Kiinan ilmoitus luopua polttomoottoriautojen myynnistä varmistaa voiton sähköautolle

Jos

K

M

jokin kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, se luultavasti ei ole totta.Viime viikonloppuna kerrottiin, että Kiina aikoo kieltää polttomoottoristen – pelkästään dieseliä ja bensiiniä energialähteenään käyttävien – henkilö­autojen myynnin. Jäljelle jäävät sähköautot ja hybridit.Vaikka muutoksen ajankohta on auki, tätä linjausta pidettiin valtavana ­ilmastovoittona ja vuoden ympäristötekona. Kiina tuntui kirivän ohi Yhdysvaltain nykyhallinnon ympäristöpolitiikan patavanhoillisesta linjasta.Kiina asettui samaan rintamaan Norjan, Hollannin, Britannian ja Ranskan kanssa. Nämä maat haluavat, että polttomoottoriautojen myynti loppuu ­ parin lähivuosikymmenen aikana.­­Uutinen Kiinasta varmasti piti paikkansa, ja linjaus on totta. Mutta kun päätöksen asettaa raameihinsa, linjaus ei sittenkään näytä kovin vakuuttavalta.Sähköauton vihreys riippuu siitä, miten auton tarvitsema sähkö tuotetaan. Jos ­Suomi siirtyisi yhtäkkiä sähköautokantaan, Suomessa käytössä oleva sähköauto olisi ehkä ympäristöteko. Täällä sähköä tehdään paljon vedestä ja ydinvoimasta. Ne katsotaan ilmastoa vain vähän rasittaviksi lähteiksi.Kiina on kokonaan toinen tapaus. Jos Kiina täytettäisiin nyt sähköautoilla, se olisi äärimmäisen vakava ­isku ilmastolle. Ennen vanhaan sanottiin, että maa­pallo tuhoutuisi, jos jokainen kiinalainen saisi jää­kaapin. Jos jokainen kiinalainen saisi nyt sähköauton, maapallo tuhoutuisi.iinassa energiaa otetaan fossiilisista poltto­aineista, ennen kaikkea heikkolaatuisesta ja saastuttavasta kotimaisesta kivihiilestä. Sähköstä 65 prosenttia tehdään Kiinassa hiilestä – Suomessa vain kymmenisen prosenttia.Kiinassa aurinkoenergia ja tuulivoima ovat osuuttaan kasvattavia energialähteitä. Yksi syy tähän on se, että saasteet – joita erityisesti hiili tuottaa – ovat jo niin suuri ennenaikaisten kuolemien ja tyytymättömyyden ­lähde, että maan poliittisen johdon on ollut pakko edistää vihreyttä.Kivihiili ei kuitenkaan korvaudu uusiutuvalla energialla Kiinassa nopeasti. Nopea luopuminen fossiilisista polttoaineista leikkaisi kasvua, ja sitä riskiä maan johtajat ­eivät ota. Kasvun katkeaminen voisi uhata yhteiskunnan rauhaa.Tämän pelon havaitsee siitä, että Kiinan päättäjät ovat kyllä havainneet suur­kaupunkeja myrkyttävän hiiliongelman ja sen ikävät seuraukset, mutta hiili­voimaloiden vähentäminen on edennyt hitaasti.utta kyllä Kiinan ratkaisulla seurauksia on. Saksalainen autoteollisuus on suhtautunut nihkeästi sähköautoihin mutta halunnut Kiinan kasvaville ­automarkkinoille. Kiinan ostokykyinen keskiluokka kasvaa huikeaa vauhtia.Olipa Kiinan linjaus ilmaston kannalta miten hyvä tahansa, saksalaisten autotehtaiden on nyt lopulta pakko nostaa jalka jarrulta.Kiinassa on jo omaa sähköauto- ja akkutuotantoa. Sähköautojen akkujen tuotanto kasvaa nopeimmin Kiinassa – valtiokin edistää kasvua tuillaan. Alan osaamista ja hyvää brändiä on hankittu ulkomailta. Volvon omistaja on nykyään kiinalainen Geely. Geely on myydyin sähköautomerkki Kiinassa. Volvo ilmoitti kesällä kuin Kiinan linjaa ennakoiden, että se lopettaa vain bensiiniä tai dieseliä käyttävien autojen valmis­tuksen. Jos dieseliin luottaneet saksalaiset autotehtaat eivät muuta tuotantolinjojaan, kiinalainen tuotanto kasvattaa nopeasti osuuttaan Kiinan automarkkinoista.Kiinan linjaus oli vahvistus sille, että sähköauto voittaa autojen käyttövoimakisan.