Kaakkois-Aasian toiveet demokratiasta heikkenevät

vuosikymmeninä Kaakkois-Aasian suhteellisen pieniin maihin mahtui lähes käsittämätön määrä julmuuksia ja inhimillisiä kärsimyksiä. Siksi merkit demokratian vahvistumisesta alueella olivat ilahduttavia. Valitettavasti ne olivat myös ennen­aikaisia tai vähintään ylimitoitettuja.Murhenäytelmien ydinalue oli Vietnam, jossa vuosikymmenten sotia ei kuitenkaan seurannut demokratia vaan voittajana selvinneen kommunistihallinnon jatkuminen. Suhteellinen vaurastuminen aiheuttaa poliittisia paineita, mutta autoritaarinen hallinto ei hellitä.Toiveet avautumisesta ovatkin kohdistuneet Vietnamin naapurimaahan Kambodžaan, joka vajosi kärsimyksissään Kaakkois-Aasian maista syvimmälle 1960- ja 1970-luvuilla mutta otti askeleita kohti demokratiaa 1990-luvulla.Toinen toivon kipinä on ollut Myanmar eli Burma, joka eli kovakouraisen ja vainoharhaisen sotilasdiktatuurin alaisuudessa 1960-luvulta aina tämän vuosi­kymmenen alkuun asti. Myanmarissa kansainvälisen inspiraation lähteenä on ollut vuosia kotiinsa eristetty Nobel-palkittu Aung San Suu Kyi, joka on nyt maansa todellinen johtaja.Pysyvänä valopilkkuna pidettiin hymyilevänä itseään mainostavaa miljoonien turistien matkakohdetta Thaimaata.ambodžassa demokratia kuitenkin väistyi nopeasti ja vallan kahmi entinen punaisten khmerien hirmuhallinnon tukija Hun Sen. Viime viikkoina hän on kaatanut urakalla viimeisiä vapauden kulisseja. Yksi syy on se, että avokätinen tuki Kiinalta tekee ­hänet riippumattomaksi demokratiaa apunsa ehtona vaativista länsimaista.Kiina on tärkeä toimija myös Myan­marissa. Vaikutus toimii niinkin, että länsimaat ummistivat silmänsä Myanmarin epäkohdilta pyrkiessään varmistamaan etujaan ennen Kiinaa. Nyt ihmisoikeusjärjestöt arvostelevat Suu Kyitä siitä, ettei hän puutu voimakkaammin islamilaisen rohingya-väestön vainoon, jossa on kuollut jo vähintään yli tuhat ihmistä.Thaimaan kohdalla taas on koko ajan ollut kyseessä harha. Viehättävä maa on sotilaiden ylläpitämä harvainvalta, jota hallitaan lailla majesteettirikoksista.