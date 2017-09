Pääkirjoitus

Raadollista lippukauppaa uusilla jäähyväiskonserteilla

Kun

menneiden vuosien suosikkiyhtye Ultra Bra ilmoitti pitävänsä jälleen uusia jäähyväis­konsertteja, lipunmyynnissä paljastui kysynnän ja tarjonnan lain raadollinen puoli.Verkkohaulla moni pääsylipun ostaja päätyi ensimmäisenä lippujen jälleenmyyjän sivuille. Siellä saattoi käydä niin, että ostaja sai lopullisen hinnan tietoonsa vasta ostotapahtuman lopussa. Kun Ultra Bran konsertin alkuperäiset liput maksoivat kalleimmillaan 79,50 euroa, jälleenmyynnissä hinta oli jopa 349 euroa.Kuluttajansuojalain mukaan tuotteen lopullinen hinta pitää kertoa ostajalle ­selvästi. Epäselvissä tapauksissa apua saa muun muassa kuluttajaneuvonnasta.Organisoitu jälleenmyynti on Suo­messa uudehko ilmiö. Sitä har­joittavat ­ainakin Ticketmasterin Seat­wave-palvelu ­sekä sveitsiläinen Viagogo. ­Ticketmaster perustelee toimintaansa ­sillä, että kun kysyntä ylittää reippaasti tarjonnan, jälleenmyynnille syntyy markkinat.Myyjällä on periaatteessa oikeus hinnoitella tuotteensa miten haluaa. Siitä huolimatta artistien ja tapahtumanjärjestäjien lienee myös aiheellista pohtia, ­millaisia sopimuksia he tekevät lipunmyynnistä. On myös syytä harkita, pitäisikö hamstrausta rajoittaa säädöksin.