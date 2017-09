Pääkirjoitus

Energiantuotannon muutos jakaa valtaa uusiksi valtioiden välillä

ajan vakavammaksi muuttuvassa pyrkimyksessä päästä eroon fossiilisista polttoaineista on sisäänrakennettu jännite kansainvälisten ja kansallisten toimien välillä.Huoli ilmastonmuutoksesta ylittää valtioiden rajat. Jotta halu sitoutua urakkaan olisi riittävä, tarvitaan paljon neuvotteluja maiden taakanjaosta ja edistymisen seuraamisesta. Ilmastotoimien logiikka ei ­aina aukea helposti. Yksi esimerkki on europarlamentin äänestys metsien hiilinielujen laskentatavasta tänään keskiviikkona.Samaan aikaan toimenpiteet tuovat esiin maiden eroja ja korostavat niitä asioita, jotka ovat maiden omissa käsissä. Koko maapalloa käsittävä ilmiö vahvistaa yksien valtioiden valta-asemaa ja heikentää toisten maiden lähtökohtia.Jos fossiilisten polttoaineiden eli öljyn, hiilen ja maakaasun merkitys vähenee tavoitteiden mukaisesti, muutoksen vaikutukset ulottuvat laajasti tuottajamaihin.Osa Lähi-idän konfliktien polttoaineesta on alueen maaperässä. Venäjän käyttäytymisen muutosta tämän vuosituhannen puolella voi selittää öljyn hinnalla. Jos öljyn ja kaasun hinta kääntyisi laskuun niiden kulutuksen vähentyessä aiempiin ennusteisiin verrattuna, seuraukset olisivat myös poliittisia.Aiemmin energiantuonnista riippuvaisissa maissa ilmastopolitiikka on luonut paljon uutta tilaa kansallisille toimille. Elinkeinopolitiikalla pyritään vahvistamaan uusiutuvien energiamuotojen asemaa, ja sääntelyllä tai sen purkamisella halutaan muuttaa liikenteen päästöjä. Akkujen tuottamisesta ja sähköverkkojen omistamisesta on tullut monille maille strategisia tavoitteita.uuttuva tilanne pakottaa myös Suomen pohtimaan mahdollisia tulevaisuuden­kuvia. Tällä viikolla ilmestyi ensimmäinen osa valtioneuvoston teettämästä selvitysten sarjasta, jonka tarkoituksena on katsoa energiaa ja huoltovarmuutta myös turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta. Raporteista ovat vastuussa Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutti sekä konsulttiyhtiö Pöyry.Tuore selvitys tarkastelee erilaisia vaihtoehtoja, mutta merkit viittaavat samaan suuntaan: Yhdysvallat, EU ja Kiina voivat hyötyä uusiutuvaan energiaan liittyvän tekniikan kehittyessä, kun taas kärsijöitä olisivat Venäjä ja Opec-maat.Erityisen kiinnostava on Kiinan ja Venäjän suhde. Venäjä laskee nykyään energiavientinsä odotuksissa paljon Kiinan varaan. Venäjän Kiina-riippuvuus siis kasvaa. Samaan aikaan EU-maiden riippuvuus venäläisen energiantuonnista vähenisi selvästi.Suomen kannalta Venäjän tilanteella on paljon suoria ja epäsuoria vaikutuksia. Voimakkaat muutokset maan taloudessa voivat lisätä myös yhteiskunnan epävakautta.nnusteet energiankulutuksen muutoksista ja tuotantotapojen voimasuhteista vaihtelevat merkittävästi, mutta kaikissa ennusteissa on yksi yhdistävä trendi. Sähkön merkitys energian kokonaiskulutuksessa kasvaa. Samalla lisääntyy myös sähkönsiirron ja varastoinnin merkitys.Sähköriippuvuuden kasvu muuttaa myös käsitystä energiahuollon riskeistä. Jos aiemmin pelko oli, että öljytankkeri ei saavukaan satamaan, vastedes murheet liittyvät sähköverkon toimintaan. Hakkerit saavat lisää hyökkäyskohteita, kun verkon älykkyys lisääntyy.Suomessa kiivain keskustelu sähköverkoista on koskenut lähinnä kuluttajilta perittäviä siirtohintoja. Sen rinnalle kaivataan pohdintaa sähköverkon kokonaisuudesta.