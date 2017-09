Pääkirjoitus

Sotaharjoitusten jännitteitä on ehditty hieman hillitä

Itämeren

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

V

ympäristössä tällä viikolla käynnistyvät sotaharjoitukset ovat herättäneet aiheellisesti huomiota ja myös huolta kauempanakin maailmalla. Venäjän ja länsimaiden samanaikaiset suurharjoitukset toistensa tuntumassa eivät ole tavanomainen tapahtuma.Ruotsin Aurora 17 -harjoituksen alkaessa maanantaina uutiset ja kommentit olivat kuitenkin rauhallisempia kuin ajoittain viime kuukausina. Vielä vähemmälle huomiolle jäi samanaikaisesti käynnistynyt vuosittainen meriharjoitus Northern Coasts, jonka johtovaltio on tänä vuonna Ruotsi.Eniten kysymyksiä on herättänyt Venäjän suurharjoitus, jonka se järjestää läntisellä sotilasalueellaan neljän vuoden välein. Torstaina virallisesti alkavan Zapad-harjoituksen (suomeksi länsi) todelliset mittasuhteet ja harjoitusalueet ovat suurelta osin arvailun varassa.Arvaamattomuus ja vastustajan yllättäminen ovat keskeinen osa Venäjän sotilasoppia. Kun Zapadin ilmoitettu osallistujamäärä on 12 700 sotilasta, ei edes todellisen määrän paljastuminen kymmenkertaiseksi olisi erityinen yllätys.Zapadin kohdalla spekulaatio muun muassa Venäjän harjoitusjoukkojen jäämisestä Valko-Venäjälle on enimmäkseen laantunut, kun harjoitukseen Venäjän rinnalla osallistuvat Valko-Venäjän edustajat ovat sen eri yhteyksissä kiistäneet.ahinkojen vaara on olemassa ­ensi viikolla, mikäli Venäjä harjoittelee hyökkäystä Gotlantiin samaan aikaan, kun Ruotsi ­yhdessä suomalaisten ja yhdysvaltalaisten joukkojen kanssa harjoittelee siellä hyökkäyksen torjumista.Törmäysvaaraa vähentää se, että sotilastason yhteydet Naton ja Venäjän välillä on saatu harjoitusten alla avattua. Naton ja Venäjän johtavat kenraalit tapasivat Azerbaidžanissa viime viikolla ja sopivat jatkavansa yhteydenpitoa.Lisäksi Nato ja Yhdysvallat ovat jo pääosin toteuttaneet suunnitelmansa läsnä­olon vahvistamisesta Baltian maissa ja Puolassa. Samalla Venäjä on uusinut voimiaan muun muassa Kaliningradissa.Asevoiman lisääntyminen Itämeren alueella ei ole hyvä uutinen. On kuitenkin hyvä, ettei uusien voimien saapuminen ole meneillään harjoitusten alkaessa.