Pääkirjoitus

Hyväkin demari voi hävitä vaalit, jos vastustaja ei tee virheitä

Euroopan

demaripuolueiden näkymät tummenivat taas yhdellä pykälällä, kun työväenpuolue hävisi Norjassa maanantaina järjestetyt parlamenttivaalit.Itse asiassa myös nykyisessä hallituksessa istuvat oikeistolainen Høyre ja maahanmuuttovastainen edistyspuolue hävisivät edelliseen vaalitulokseen verrattuna, mutta työväenpuolue hävisi vielä enemmän.Porvaririntama säilyttää pienen enemmistön 169-paikkaisessa Stor­tingetissä, kun hallitusta tukevat liberaalit ja kristillinen kansallispuolue ylittivät niukasti neljän prosentin äänikynnyksen.Jonas Gahr Støren johtaman työväenpuolueen tappion karvautta lisää se, että puolueen kampanja sujui ilman merkittäviä vastoinkäymisiä. Støre ei ole Pohjolan karismaattisin poliitikko, eikä hän levitä samanlaista turvallisuudentunnetta kuin Høyreä johtava pääministeri Erna Solberg. Toisaalta Støre ei ole puolueessaan kiistelty samalla tavalla kuin esimerkiksi Suomen demarien Antti Rinne.Jokainen vaalitulos on kansallinen, ja henkilöillä on merkitystä. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että demarien on nyt vaikea voittaa vaaleja edes ehjin rivein, jos myös vastustaja pitää rivinsä hyvässä järjestyksessä.