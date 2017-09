Pääkirjoitus

Äänestäjä, aivojasi lusikoidaan nyt ennennäkemättömällä tavalla

Äänestäjä

. Aivojasi lusikoidaan nyt ennen­näkemät­tömällä tavalla.Tämä johtopäätös on tehty monessa vaaleihin valmistautuvassa länsimaassa. Erityisen tosissaan asia otetaan Saksassa, jossa uurnille käydään syyskuun lopussa. Valeuutisten ja vihasisällön levittäjiä rangaistaan sakoilla. Myös hakkeroinnista on varoitettu.Suomessa presidentinvaalit järjestetään tammikuussa. Toivottavasti oppia on otettu. Kampanjasähköpostit kannattaa pitää julkaisukelpoisina, vaikka ne lähettäisiin kollegalle ja hetken mielijohteesta. Huonoista sananvalinnoista ovat saaneet kärsiä niin demokraattiehdokas Hillary Clintonin kuin Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kampanjajoukot, kun viestit vuodettiin äänestäjille.äänestäjiä testattiin muun muassa seuraavilla valeuutisilla: Macronin kampanjan merkittävä rahoittaja on Saudi-Arabia. Hänellä on rahaa piilossa Bahamalla. Hän käyttää kokaiinia ja on homo. Macron kieltäytyi kättelemästä työläisiä Whirlpoolin tehtaalla, koska piti heidän käsiään likaisina.Vielä valeuutisiakin vahvempia keinoja ovat mielipiteen muokkaus ja keskustelun ohjaaminen. On vaikea kuvitella, miksi Venäjä esimerkiksi lietsoisi vihakampanjaa Sauli Niinistöä vastaan. Mutta naapuriamme saattaa kiinnostaa, saisiko ankkalammikkoon aaltoilua tiettyjen puheenaiheiden nostamisella. Venäjän tavoitteisiin sopii länsimaiden epäjärjestys, jota vaaleissa voi sorkkia esiin.vaikutustyö on so­siaalisessa mediassa. Tätä voi testata esimerkiksi hankkimalla mainoksen Facebookiin. Voit lusikoida sisään tuntemattoman ihmisen elämään tavalla, jota on vaikea uskoa mahdolliseksi.Kohdentaisitko mainoksen sotaveteraanille, joka pitää kahvista ja joka on mennyt kihloihin alle kolme kuukautta sitten? Y-sukupolven edustajalle, joka on äärimmäisen konservatiivinen triathlonisti ja kiinnostunut muun muassa lounasravintoloista ja koirista? Tai henkilölle, joka oli Varkaudessa viime perjantaina?Saksan vaaleissa testataan nyt ensimmäistä kertaa sovellusta, joka näyttää Facebookissa myös ne mainokset, jotka eivät ole tarkoitettu sinulle. Miten puolue tai ehdokas puhuu sellaisille, jotka eivät kannata häntä? Entä nuorille, vanhoille, rasisteille, suvaitsevaisille?Äänestäjä. Aivojasi lusikoidaan, mutta nyt tiedät ainakin varautua.