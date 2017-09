Pääkirjoitus

Kriisinhallinnasta voidaan tehdä vientituote

Kansainvälisistä

Kriisit

Kaikessa

Kokonaisvaltaisuus

kriiseistä puhuttaessa unohdamme usein, että ne ovat kiinteästi sidoksissa toisiinsa – kuten Libyan kriisi ja pakolaiskriisi.Kriisinhallinta voi tarkoittaa esimerkiksi hauraan valtion vakauttamista ja kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten turvaamista. Se ehkäisee myös radikalisoitumista.Ulkomaiden kriisit ovat myös ­osa kotimaan kokonaisturvallisuutta. Suo­malaisten kriisinhallinta-asian­tuntijoiden kokemusta voitaisiin kenties hyödyntää entistä paremmin silloinkin, kun kriisialueiden ongelmat heijastuvat Suomeen.Suomessa on pitkät kriisinhallinnan perinteet ja monipuolista osaa­mista. Sisäministeri Paula Risikko (kok) on ehdottanut Suomen kriisinhallintaosaamisen paketoimista vientituotteeksi.voidaan luonteensa perusteella jakaa kahteen luokkaan.On luonnonkatastrofeista tai esimerkiksi inhimillisestä virheestä johtuvia kriisejä, kuten metsäpaloja, tulivuorenpurkauksia tai teollisuusonnettomuuksia. Niihin vastaavat pelastustoimen ammattilaiset.Valtiorakenteen tai yhteiskuntarauhan horjuessa esimerkiksi aseellisen konfliktin seurauksena vaaditaan toisentyyppistä kriisinhallintaa ja usean eri toimijan yhteistyötä.Suomessa siviilikriisinhallinnan ja kansainvälisen pelastustoimen kotimaan valmiuksista vastaa sisäministeriön alainen Kriisinhallintakeskus. Sotilaallisesta kriisinhallinnasta vastaa Puolustusvoimat.kriisinhallinnassa oleellista on varautuminen, jolla voidaan estää kriisin syntyminen tai minimoida sen vaikutukset. Euroopassa luonnonkatastrofeihin varautumisen uskotaan olevan jo niin hyvällä tolalla, ettei tulvien tai metsäpalojen tulisi ­enää aiheuttaa kriisiä yhteiskunnassa. Jos kriisi puhkeaa, varautuminen on epäonnistunut.Yhtä pitkälle ei ole menty puhuttaessa esimerkiksi hauraisiin valtioihin liittyvistä kriiseistä, vaikka niiden kohdalla kriisiin johtavat kehityskulut ovat usein jälkikäteen tarkasteltuna aivan selviä. Uhkakuvia esiin nostavaa tutkimusta saatetaan pitää liioittelevana, ja varautuminen laiminlyödään. Ihmisen on helpompi elää olettaen, että nykytilanne jatkuu muuttumattomana.Nykyajan kriiseistä tulee usein kriisejä, koska kyseisen kriisin syntymistä ei ­pidetty mahdollisena. Varautuminen olisi ollut mahdollista, mutta se on laiminlyöty.Esimerkiksi Libyassa ja Syyriassa kansainvälinen yhteisö jopa myötävaikutti kriisien puhkeamiseen huonosti harkituilla päätöksillään. Ainakaan Syyriassa konfliktia ei enää voida ratkaista pelkästään maan sisällä, vaan ratkaisu vaatii laajaa kansainvälistä yhteisymmärrystä.Kuten Syyriassakin nähdään, kriisien luonne on muuttunut. Kriisit eivät enää rajaudu siisteihin konfliktisykleihin – alkuun, keskikohtaan ja loppuun –, vaan ne ovat yhä monimutkaisempia ja monisyisempiä jatkumoja. Niinpä ne vaativat kriisinhallinnalta tutkittuun tietoon pohjautuvaa keinovalikoimaa.Siviilikriisinhallinnan asiantuntijat eivät aina pysty toimimaan ­ilman sotilaallisen kriisinhallinnan suojaa. Konfliktin hillitsemiseksi tarvitaan rauhanrakennustyötä. Myös kehitysyhteistyön merkitys kestävässä rauhassa on kiistaton. Kriisien kompleksisuus vaatii enemmän myös kriisinhallinnan asiantuntijoilta. He eivät enää voi toimia vain yhdessä kapeassa roolissa.on suoma­laisen kriisinhallinnan keskeinen menestystekijä. Kokonaisvaltaisessa kriisinhallinnassa vältetään siiloutumista, ja pienen maan resursseja käytetään tehokkaasti. Vaikka Suomessa siviilikriisinhallinnasta ja sotilaallisesta kriisinhallinnasta vastaavat eri ministeriöt, asiantuntijat opetetaan usein jo koulutusvaiheessa toimimaan yhteistyössä.Suomen mallia voidaan silti vielä kirkastaa, esimerkiksi otta­malla yhteistyöhön yhä kiinteämmin mukaan kehitysyhteistyön toimijat, kansalaisjärjestöt ja rauhanvälitystyötä tekevät ei-valtiolliset toimijat – siis kaikki ne, joiden kanssa kriisikohteessa tulisi tehdä yhteistyötä. Näin pystyttäisiin vastaamaan myös kriisien muutokseen.Siiloutumisen ja sektoriajattelun sijasta suomalaisen kriisinhallinnan tulisi olla entistäkin verkottuneempaa ja vähemmän paikkaan tai ­hallinnonalaan sidottua. Myös jo kotiin palanneiden asiantuntijoiden osaamista tulisi hyödyntää nykyistä enemmän. Tällainen malli kelpaisi myös vientituotteeksi.