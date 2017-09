Pääkirjoitus

Hirmumyrskyt auttoivat Trumpin lievään nousuun

Luonnonkatastrofit

ovat tragedioita, mutta mittasuhteidensa vuoksi niillä on myös poliittisia seurauksia. Yhdysvalloissa Texasiin iskenyt hirmumyrsky Harvey ja heti perään Floridassa tuhoa tehnyt Irma käänsivät joksikin aikaa huomion pois Washingtonin sekasortoisesta politiikasta ja antoivat presidentti Donald Trumpille tilaisuuden esiintyä uudessa ominaisuudessa. Niin Trump myös teki.Kiukuttelu, uhkailu ja omakehu eivät väistyneet kokonaan Trumpin henkilökohtaisesta viestinnästä, mutta enimmäkseen hän keskittyi varoittamaan, kannustamaan ja kiittämään sekä tuho­alueiden asukkaita että pelastustoimista vastaavia viranomaisia.Samaan aikaan hän tyrmistytti edus­tamansa republikaanisen puolueen ­kongressiedustajat ja senaattorit liittou­tumalla vastapuolen eli demokraattien kanssa ratkaisussa, jossa sekä liittoval­tion pitkään kiistelty rahoituskatto että samalla myös myrskytuhojen korvaukset hyväksyttiin nopeutetusti kongressissa.Toimintatavoilla voi olla pitempiaikaisiakin seurauksia, ellei Trumpin hyvin ­lyhyeksi tiedetty keskittymiskyky osoittaudu taas kohtalokkaaksi. Samalla Yhdysvalloissa voimistuivat arviot, joiden mukaan Trump voi toiminnallaan synnyttää tilaa republikaaneista irtaantu­valle populistiselle oikeistopuolueelle.älitön seuraus Trumpin viestinnästä ja toiminnasta katastrofi­tilanteissa oli pieni hypähdys ylöspäin hänen suosioluvuissaan. Tutkimustietoa seulova uutissivusto FiveThirtyEight laski, että Trumpin suosio myrskyjen jälkeisissä kyselyissä oli parhaimmillaan keskimäärin 38,8 prosenttia, kun pohjanoteeraus on ollut 36,8 prosenttia.Ero ei ole suuri, ja Trumpin suosio on edelleen historiallisen alhainen. Merkitys on siinä, että viime kuukausina mikään muu ei ole saanut Trumpin suosiota liikahtamaan mihinkään suuntaan.Jos Trumpilla on suunnitelma, siihen voi nyt liittyä pyrkimys siirtää vastuu kongressin lainsäädäntötyön lamaan­tumisesta häneltä itseltään republikaanien kongressiryhmien johdolle. Siksi Trumpin suosion nousu ei ole republikaaneille välttämättä hyvä uutinen.