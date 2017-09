Pääkirjoitus

EU:n uudistusten veturit lähtevät liikkeelle

Yhdysvalloissa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

presidentti pitää vuosittain kongressille tärkeän puheen liittovaltion tilasta. Venäjällä presidentti Vladimir Putinin puheen yleisönä on maan kaksikamarinen parlamentti eli liittokokous.Niinpä myös EU:ssa europarlamentti saa joka vuosi kuulla puheen unionin ­tilasta. Sen piti keskiviikkona komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker, joka maalasi kunnianhimoisen kuvan unionin tulevasta kehityssuunnasta.On hyvin mahdollista, että uudistukset saavat EU:ssa jälleen vauhtia, mutta se ei johdu Junckerista vaan suurista jäsenmaista. Yhteistyön syventämistä vastaan usein harannut Britannia on matkalla ulos unionista, Ranskassa ­integraatio­myönteisellä presidentillä Emmanuel ­Macronilla on äänestäjiltä valtakirja ­uudistuksille, ja vaalikamppailua käy­vässä Saksassa suuria puolueita yhdistää EU-mielisyys.Viime vuosina uudistukset EU:ssa ovat olleet reagointia finanssikriisiin. Nyt Saksa ja Ranska antavat vauhtia laajenevalle ja syvenevälle yhteistyölle.Suomikin joutuu pian ottamaan kantaa yhteistyön syventämiseen. Junckerin puheessa oli monia aloitteita, mutta tärkeimmät ehdotukset tulevat kuitenkin Berliinistä ja Pariisista.