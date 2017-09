Pääkirjoitus

Pääkirjoitus

Taistelu vallasta viriää jo maakunnissa

Sote- ja maakuntauudistus

on vielä eduskunnan käsittelyssä, mutta ympäri maata käy jo kova kuhina siitä, miten valta-asemat muuttuvat uudistuksen seurauksena.Maakuntavaaleihin on näillä näkymin noin vuosi aikaa. Silloin valitaan suorissa vaaleissa 18 maa­kunnan ylimmät päätöksentekijät eli maakuntavaltuustojen jäsenet. Maakunnalle siirtyy kunnilta vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä sekä joitakin muita tehtäviä vuoden 2020 alusta.pieni tai keskikokoinen kunta pelkää jo, että omassa maakunnassa valta valuu suurille kaupungeille. Suuret kaupungit taas pelkäävät, että maakunta vie niiltä valtaa.Esimerkiksi Uudellamaalla pienet kunnat ovat huolissaan siitä, että tulevan maakuntavaltuuston jäsenistä yli puolet tulisi Helsingistä. Näinhän voisi olettaa, jos vertailee kuntien asukaslukuja.Helsinki ja muut suuret kaupungit taas potevat luopumisen tuskaa, koska ne ovat tähänkin asti kyenneet hoitamaan tehtävänsä. Hel­singin pormestari Jan Vapaavuori ymmärtää sote-palvelujen siirron maakunnille, mutta pelkää, että elinkeino- ja työllisyysasioissa maakunta ei ymmärrä suurten kaupunkien tarpeita.Vallan siirtäminen maakunnille auttaakin eniten pienimpiä ja talousvaikeuksissa kamppailevia kuntia. Uudistus on myös henkisesti helpompi niille kunnille, jotka ovat jo siirtäneet kaikki sote-palvelunsa kuntayhtymän tai yhteistyöalueen hoidettaviksi.pitäisi muistaa, että kunnat eivät muodosta tulevaa maakuntaa eivätkä valitse sinne päätöksentekijöitä. Vaaleissa on kyse suorasta demo­kratiasta: kansalaiset valitsevat maakuntavaltuutetut suorilla vaaleilla.Kun tämän sanoo ääneen, moni kuntapäättäjä nauraa ääneen ja sanoo, että niinhän sinä luulet. He uskovat, että maakuntavaltuutetut edustavat käytännössä omaa kotikuntaansa. Aikoopa joku kunnanjohtajakin asettua ehdolle omaa kuntaansa puolustamaan.Tämä kertoo tietysti siitä, että suomalaisen demokratian kova ydin on pitkään ollut kunta. Kunnallinen itsehallinto nauttii perustuslain suojaa, ja siihen on kaatunut moni yritys toteuttaa maassa yhtäläisiä tavoitteita. Kunta päättää ja kunta tekee mitä haluaa.Maakuntauudistuksen vaikein kohta lieneekin asennemuutos. Tulevien maakuntavaltuustojen jäsenten pitäisi edustaa koko maakuntaa ja ajaa koko maakunnan näkökulmasta parhaita ratkaisuja.Näin tuskin tapahtuu ainakaan ensimmäisissä maakuntavaaleissa. Moni varmasti lupailee vaalikampanjassaan oman kotikylän tai kaupunginosan terveyskeskuksen säilyttämistä, vaikka fiksumpaa olisi kertoa äänestäjille tulevaisuuden lähi­palveluista, jotka voidaan viedä kotiin asti. Vanhasta pois oppiminen on paljon vaikeampaa kuin uuden oppiminen.tekevät käytännössä alan ammattilaiset, joiden etujärjestöt ovat merkittäviä vallankäyttäjiä alalla. Siksi on kiinnostavaa seurata, miten ammattijärjestöt valmistautuvat uudistukseen.Lähihoitajia edustava ammatti­liitto Super on heittäytynyt kantapääjarrutukseen. Liitto pelkää, että lähihoitajien työpaikat ovat uhat­tuina, jos palvelut keskittyvät.Liitto on laskenut vuoden 2015 eduskuntavaaleissa ja vuoden 2017 kuntavaaleissa annettujen äänien perusteella, miten maakunnan kunnat sekä puolueet sai­sivat paikkoja maakuntavaaleissa. Laskuri olettaa, että äänestäjä ­äänestää aina oman kotikuntansa ehdokkaita.Tämä on harhaanjohtavaa: kansalaiset eivät ole eduskuntavaaleissakaan aina äänestäneet kuntansa ehdokkaita. Esimerkiksi Lapin vaalipiirin seitsemästä kansanedustajasta kaksi on Savukoskelta. Heidän valintaansa eivät ole riittäneet pelkät savukoskelaisten äänet.Eikä helsinkiläisyys välttämättä tee vaikkapa kokoomuksen ja vasemmistoliiton edustajista samanmielisiä maakuntavaltuustossa.tulevissa maakuntavaaleissa onkin, millaisen ehdokasasettelun puolueet tekevät. Onko ehdokkaina tasapuolisesti ihmisiä, jotka tuntevat maakunnan eri osien asukkaiden tarpeet?Jos ehdokas on pätevyydeltään riittävän laaja-alainen ja arvomaailmaltaan sopiva, äänestäjälle voi olla ihan sama, missä kunnassa hän asuu.