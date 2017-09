Pääkirjoitus

Meitä on pissattu silmään – pelätty kemikaali on varsin harmiton

tekee syksyllä ratkaisun, joka näkyy jokaisen suomalaisen lautasella. Komissio päättää, saako eurooppalaisille pelloille enää ruiskuttaa torjunta-aine glyfosaattia.Glyfosaatti on käytetyin rikkakasvien tappaja. Ilman sitä maatalous ei pyöri.Moni jäsenmaa epäröi. Kemikaalia pelätään ja sillä pelotellaan.Ympäristöjärjestöt ja monet poliitikot ajavat täyskieltoa. Vuosi sitten 48 europarlamentaarikkoa pissasi purkkiin osoittaakseen, että glyfosaatti vaarantaa kansalaisten terveyden. Suomalais­mepeistä näytteen antoivat Heidi Hautala (vihr) ja Sirpa Pietikäinen (kok). Jokai­sesta löytyi jäämiä glyfosaatista.Se, että elimistössä on jotain kemi­kaalia, ei kerro vielä mitään. Joka muuta väittää, pissaa kansalaisia silmään.kaikista löytyy helposti sataa eri ympäristökemikaalia – sitä enemmän, mitä paremmat laitteet. Taitava kemisti pystyy tunnistamaan torimyyjän mustikoista, minkä merkkistä hyttysmyrkkyä marjanpoimija on iholleen sivellyt. Olennaista on, löytyykö kemikaalia niin paljon, että terveys kärsii. Tippa ei tapa, vaikka pullollinen tappaisi.Glyfosaatti on harvinaisen harmiton kemikaali. Se on syrjäyttänyt paljon myrkyllisemmät ja ympäristössä pidempään vaikuttavat torjunta-aineet. Sekä Euroopan kemikaalivirasto että Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto pitävät glyfosaattia turvallisena, mutta se ei epäilijöille riitä. Epäilijät vetoavat Maailman terveysjärjestöön (WHO), joka vuonna 2015 luokitteli glyfosaatin todennäköisesti ihmiselle syöpää aiheuttavaksi. Saman luokituksen sai kahvi.Arvioissa ei ole ristiriitaa. WHO ei ota kantaa siihen, millaisella annoksella terveys voi vaarantua.Glyfosaatin syöpävaarallisuus on käytännössä olematon. Kokeissa eläimille pakkosyötetään sitä gramma painokiloa kohti päivässä. Annos on miljoonakertainen meppien ja meidän muiden kuolevaisten ruoasta saamaan annokseen verrattuna. Sama määrä ruokasuolaa tappaisi niin rotan kuin ihmisenkin.Glyfosaatin kieltäminen ei lisää kenenkään turvallisuutta, mutta maanviljelyä se taatusti hankaloittaa.kinaaminen ja kemikaaleilla ­pelottelu aiheuttavat sen, että poliiti­koilta jäävät oikeat ongelmat hoitamatta. Niitä riittää. Ilmansaasteet tappavat vuosittain yli 450 000 eurooppalaista. Unioni kauhistelee mutta ei puutu ­asiaan.