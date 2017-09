Pääkirjoitus

Maailmassa on meneillään vallankumous ilman ihanteita

varrella maailman­rauha on ollut useaan otteeseen aivan nurkan takana.Rauhan aika oli näköpiirissä, kun Johannes Gutenberg keksi paino­koneen vuonna 1436, koska sen jälkeen kirja ja tieto olivat kaikkien ulottuvilla.Vielä lähemmäs rauha tuli, kun kansakunnat oppivat myös lukemaan kirjoja, koska lukutaitoista ei voi huijata mukaan sotahankkeisiin.Toivo voimistui jälleen, kun naiset saivat äänioikeuden, koska naiset eivät halua sotaa. Toivo voimistui myös työväenliikkeen nousun myötä, koska tiedostavat työläiset eivät tapa toisiaan.tulevaisuudenuskon pilkkaaminen on helppoa. Ihmiskunnan täyttymättömien toiveiden lista on pitkä.Suuria edistyksen harppauksia yhdisti kuitenkin suuri ihanteellisuus. Se on muokannut yhteiskuntia ja synnyttänyt liberaalin demokratian, joskin matkan varrella myös totalitaarisen kommunismin ja fasismin. Ilman yhdistäviä ihanteita voisi alkajaisiksi luopua pohjoismaisesta tasa-arvosta ja oikeusvaltiosta.Meneillään on jälleen yksi suuri harppaus. Se eroaa edellä mainituista: siihen ei liity ihanteellisuutta lainkaan.Yhä nopeutuva digitaalinen tiedonsiirto mullistaa maailmaa yhtä paljon kuin kirjapaino, mutta tämä on vallankumous ilman ihanteita.Kukaan ei ennusta, että rakenteilla oleva G5-tietoverkko tuo maailmanrauhan. Mullistus ilman ajatusta yhteisestä suunnasta on kuitenkin kuin räjähdys ilotulitustehtaassa. Tulos on näyttävä, mutta raketteja lentää sinne tänne.mullistus on ollut käynnissä jo muutaman vuosikymmenen, ja tulokset ovat vähintään hämmentäviä. Meillä on kaikki maailman tieto taskussa, mutta meillä on myös Donald Trump Yhdysvaltojen presidenttinä.Trumpista on sanottu, että hän on vallankumouksellinen ilman ideologiaa, joten hän sopii hyvin tähän aikaan.Yrityksiä tietovirtojen hallintaan kyllä on, mutta ihanteellisuus ja valistususko ovat niistä kaukana. Maailmanlaajuisen tietoverkon valvonnasta käydään jatkuvaa kamppailua, jossa esimerkiksi Kiinan tavoitteena on kommunistipuolueen pitäminen vallassa.Nyt aiempien harppausten todellinen anti tulee tarpeeseen. Ei saatu maailmanrauhaa, mutta kaiken sotkun alla saatiin vuosisatoja jatkunut yhteiskunnan kehitys, jota uusin vallankumous jatkaa, jos ihanteista pidetään kiinni.