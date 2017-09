Pääkirjoitus

Pankkiunionin maine keikahti huonosta hyväksi – Soinin kauhistelema yhteisvastuu pelasikin Suomen etujen mukai

on viime vuosina yleensä moitittu. EU on taantuman aikaisissa luonnehdinnoissa – Jorma Eton runoa mukaillen – ollut sellainen, joka vastaa kun ei kysytä, kysyy kun ei vastata, eikä vastaa kun siltä kysytään. Mutta velka- ja finanssikriisin aikana on kyllä syntynyt paljon hyvääkin. Ihan oikeita vastauksia on annettu olennaisiin kysymyksiin.Yksi parhaista esimerkeistä on pankkiunioni. Kysymys oli, miten finanssi- ja velkakriisiin pyöritykseen joutunut Euroopan pankki­sektori vakautetaan. Pankkien pystyssä pitäminen on – toisin kuin usein väitetään – myös tavallisten kansalaisten etu. Pankkisektorin tai sen osien ­romahdus tarkoittaisi sitä, että markkinataloudessa kaikkialle rahaa kuljettavat verisuonet katkeaisivat.Pankkiunioni on EU:n sisämarkkinoiden ja rahaliiton täydennys. Pankkiunionissa on useita osia. Euroopan keskuspankin (EKP) yhteydessä toimiva yhteinen valvontamekanismi vastaa suurimpien pankkien valvonnasta. Pienet pankit jäävät kansallisille valvojille, jotka tekevät työtään EKP:n seurannassa. Yhteinen kriisinratkaisumekanismi ja sitä täydentävä kriisirahasto pyrkivät varmistamaan, ettei kriisiin joutunutta pankkia pelastettaisi veronmaksajien varoilla vaan ensisijaisesti kriisipankin ja sen omistajien kustannuksella – samoin ehdoin eri puolilla Eurooppaa.äitä paloja täydentävät pankkien yhtenäiset vakavaraisuusvaatimukset ja ­yhteinen talletussuoja, jota yhä rakennetaan.Kun pankkiunionia alettiin kasata finanssikriisin rytkytyksen hellittäessä, hanke herätti vastustusta. Pohjoismaissa koettiin, että taas ollaan tekemässä jotain yhteisvastuuta lisäävää ja rahaa etelään kuljettavaa järjestelmää. Pankit nurisivat, ja sekä Ruotsi että Tanska jäivät ulos.Nyt mielipiteet ovat muuttuneet täysin. ­ Päättäjien piirissä yhteisvastuun kasvattamiseksi tulkittu ratkaisu on muuttunut jäsenmaiden vastuita keventäväksi linjaukseksi. Ihan vaikeaa tätä ei olisi ollut päätellä heti alussa, mutta taantuman syövereissä ja EU-kriittisyyden kasvaessa tuntui siltä, että mollaamalla unionin hankkeita ja levittämällä yhteisvastuuseen liittyviä pelkoja saa kannatusta.Tuolloinen perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini kiteytti (HS 19.12. 2013), että ”pankkiunioni on harppaus kohti liittovaltiota ja yhteisvastuuta”. Sen vuoksi Ruotsin linjaus oli hänen mielestään viisas (Ploki 26.10. 2014). Myöhemmin Soini on ollut rakentamassa pankkiunionia hallituksessa, mikä hänen kunniakseen on mainittava.ordea todisti pankkiunionin maineen muutosta päättäessään siirtää pääkonttorinsa Ruotsista Suomeen. Kun pankkiunioni levittää kriisivastuita laajalle, vakavaraisuusvaatimukset voivat olla unionimaassa alemmat kuin maissa, joissa kriisi hoidettaisiin kansallisesti. Ruotsissa ja Tanskassa pankkisektorin paino suhteessa bruttokansantuotteeseen olisi Nordea mukaan laskettuna suuri. Suomessa paino on pankkiunionin vuoksi vähäinen. Ruotsilla oli tarve nostaa maksuja, mikä olisi tarkoittanut lisälaskua Nordealle.Ajatushautomo Bruegel tulkitsee Nordean hakeneen muutollaan turvaa kriisin varalle (12.9. 2017). Pikemminkin Nordea haki taloudellista etua. Suomen kannatti ottaa Nordea vastaan pankkiunionin suurpankille tarjoaman turvan vuoksi. Tämä Soinin kauhistelema niin kutsuttu yhteisvastuu pelasikin pankkiunionissa pienen pohjoisen maan etujen mukaisesti. Ja nyt Ruotsi ja Tanska kaipaavat nekin mukaan unioniin.