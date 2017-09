Pääkirjoitus

Hiilinielujen pelisääntöihin syntyi toimiva kompromissi

Europarlamentin

keskiviikkoinen äänestys metsien kohtelusta hiilinieluina oli Suomelle monin tavoin tärkeä. Etukäteen suurimmat kysymykset liittyivät laskentamalleihin ja niissä käytettäviin vertailuvuosiin. Parlamentin käsittelyssä olleen ympäristövaliokunnan kannan nähtiin uhkaavan suomalaista metsäteollisuutta.Väittelyssä on kuitenkin usein unohtunut, mihin metsäteollisuus ja hallitus ­perustavat suuret biotalouteen liittyvät odotuksensa. Taustalla on maailmanlaajuinen pyrkimys vähentää fossiilisten poltto­aineiden aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. Yksi keino on uusiutuvan energian käytön edistäminen.Odotukset esimerkiksi puupohjaisten biopolttoaineiden menekistä perustuvat siihen, että niiden kysyntää edistetään sääntelyllä. Metsätalouden liiketoimintamahdollisuudet ovat siis tulos ketjusta, joka alkaa kansainvälisestä ilmastoyhteistyöstä ja etenee EU:n säädösten kautta kansalliselle tasolle. Selkänojana on tutkijoiden laajan enemmistön näkemys.Parlamentin käsittelyssä ollut maankäyttöä ja metsiä – eli niin sanottua ­Lulucf-sektoria – säätelevä asetusluonnos on olennainen osa kokonaisuutta. Siksi asetuksen periaatteiden edistäminen on koko ajan ollut Suomen etu.en sijaan osa asetusluonnoksen sisällöstä on ollut Suomelle hankala. Suomalaisen metsän­hoidon periaatteet ovat vieraita useimmissa muissa EU-maissa. Niissä metsiä ei ole tai niiden merkitys on aivan toisenlainen.Ilmastopolitiikan aikaväli poikkeaa suomalaismetsän sadan vuoden syklistä. Kasvihuonekaasupäästöjä pitäisi vähentää jo lähivuosina ja -vuosikymmeninä.Asetusluonnos on vielä ministerineuvoston käsittelyssä, minkä jälkeen se etenee neuvoston, parlamentin ja komission kolmikantaneuvotteluihin.Parlamentin äänestys antaa kuitenkin hyvän pohjan korjata Suomen kannalta ongelmallisinta kohtaa eli epäedullisia vertailuvuosia. Myös ehdottoman rajan poistuminen metsien käytön tehokkuudelta hyödyttäisi Suomea.Hiilinielun pitää kasvaa, ja se rajoittaa metsien käyttöä. Samalla käytöstä tulee kuitenkin ilmaston kannalta hyväksyttävää, ja se luo alan tuotteille kysyntää.