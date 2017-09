Pääkirjoitus

Työ kulisseissa auttoi lopettamaan Afganistanin sieppauksen

Ulkoministeriöllä

oli torstaina kerrottavanaan hyviä uutisia. Toukokuussa Afganistanissa siepattu suomalaisnainen on vapautettu ja turvassa.Suuren yleisön näkökulmasta sieppaukset päättyvät monesti yhtä yllättäen kuin ne alkavat, mutta se ei anna oikeaa kuvaa tapahtumista. Viranomaiset ja usein keskeiset poliitikotkin tekevät kulisseissa paljon työtä, jotta siepattu vapautettaisiin. Mitä taustalla on tapahtunut, jää usein hämärän peittoon. Tavoitteena on taata siepatun turvallisuus, mutta samalla halutaan vähentää vastaavan rikollisen toiminnan houkuttelevuutta.Afganistanin turvallisuustilanne on jo pitkään ollut huono. Maassa työskentelee paljon ulkomaisia avustustyöntekijöitä, jotka ovat otollisia kohteita sekä rahan motivoimille rikollisille että sellaisille toimijoille, jotka haluaisivat lisätä omaa valtaansa maassa.Tapauksesta kertyy toivon mukaan oppia sekä maailman kriisialueilla työskenteleville järjestöille että Suomen viranomaisille.Kriisejä nimittäin riittää vastedeskin, ja myös suomalaisia tarvitaan niiden ratkaisemisessa ja oireiden hoitamisessa. Vaikka sieppausriskiä ei voi kokonaan poistaa, sitä voi varautumalla vähentää.