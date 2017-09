Pääkirjoitus

Pariisin sopimukselle on toimiva esikuva

Ympäristönsuojelun

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Ilmastonmuutos

Keskeinen

Montrealin pöytäkirja

historiassa on yksi sopimus, johon kaikki maailman maat ovat sitoutuneet. Kyseessä on otsonikerroksen suojelua koskeva Montrealin pöytäkirja, joka hyväksyttiin 30 vuotta sitten.Montrealin pöytäkirjan ansiosta otsonikerrosta heikentävien aineiden käyttö on vähentynyt maailmassa yli 98 prosenttia. Otsoni­kerros on toipumassa, ja sen arvioidaan palautuvan 1980-lukua edeltävälle tasolle viidessä vuosikymmenessä. Samalla on estetty miljoonia ihosyöpiä ja silmäsairauksia sekä turvattu viljasatoja.Montrealin pöytäkirjaan merkityt toimet perustuvat vankkaan tieteelliseen tietoon, sitoviin ja yhteisesti sovittuihin velvoitteisiin sekä teollisuusmaiden tekniseen ja taloudelliseen tukeen kehittyville maille.Myös Pariisin ilmastosopimuk­sesta voidaan luoda menestys­tarina ­samoilla rakennusaineilla.on monialainen haaste, sillä siihen liittyvät syy-seuraussuhteet eivät ole suoralinjaisia. Ymmärrys ilmastonmuutoksen mekanismeista on kuitenkin jatkuvasti vahvistunut Kansainvälisen ilmasto­paneelin IPCC:n julkaisemien tieteellisten raporttien ansiosta. Pariisin sopimuksen toimeen­panon kannalta tär­keä on ensi vuonna julkaistava erikoisraportti 1,5 asteen lämpenemisen vaikutuksista.Pariisin sopimuksen sitovuus jäi monen mielestä puolitiehen. Sopimus on rakennettu ­siten, että kukin maa kertoo, millaisiin päästövähennyksiin se on valmis sitoutumaan. Sopimuksen onnistumisen ytimessä ovatkin EU:n ajamat arvioinnit, joissa tarkastellaan maiden päästövähennystavoitteiden riittävyyttä: sitä, miten nopeasti ­tavoitteiden saavuttaminen pysäyttäisi ilmaston lämpenemisen.Ensimmäinen välitarkastelu tehdään vuonna 2018. Jo sopimuksen syntyhetkellä tiedettiin, ­että nykyisillä sitoumuksilla tavoitteita ei saavuteta. Lisätoimia siis tarvitaan.tekijä otsonisopimuksen onnistumisessa on ollut se, että jo sopimuksen syntyessä haitallisten yhdisteiden korvaamiseksi oli tarjolla kaupallisesti kannattavia teknologisia vaihtoehtoja. Lisäksi pöytäkirjan rajoitukset vauhdittivat ympäristöystävällisen teknologian kehittymistä merkittävästi. Tekno­logian ohella avainasemassa ovat ­olleet sijoittajien ja kuluttajien päätökset sekä markkinakehitys.Myös kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviä ratkaisuja on maailmalla jo runsaasti, mutta ne on saatava leviämään nykyistä nopeammin. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n tarkastelemasta 26:sta puhtaan ener­gian ratkaisusta vain kolmen kehitys etenee ja käyttö laajenee lämpötilatavoitteen näkökulmasta tarpeeksi nopeasti: sähköautojen, sähkön varastoinnin sekä aurinko- ja tuulivoiman.IEA:n mukaan kiinni kurottavaa on etenkin bioenergialla, maalämmöllä, rakennusten energiaratkaisuilla, liikenteen biopolttoaineilla ja kansainvälisen meriliikenteen ratkaisuilla. On mielenkiintoista huomata, että Suomi on näistä monessa edelläkävijä.Maailmanlaajuisesti kehitys on kuitenkin liian hidasta. Tarvittaisiin lisää innovaatioita, investointeja ja poliittisia toimia. Tässä Suomella voisi olla kokoaan suurempi rooli.on ollut ­tehokas myös kamppailussa ilmastonmuutosta vastaan. Koska otsonikerrosta heikentävät aineet ovat myös voimakkaita kasvihuone­kaasuja, niiden käytön lopettaminen on vähentänyt kasvihuone­kaasupäästöjä enemmän kuin Kioton pöytäkirjalla edes tavoiteltiin.Ilmastonmuutoksen torjunta on vastedes myös Montrealin pöytä­kirjan suorana tavoitteena. Tämä tukee Pariisin sopimuksen toimeenpanoa.Ruandan Kigalissa sovittiin viime lokakuussa, että seuraavaksi Montrealin pöytäkirjan toimet kohdistetaan otsonikerrosta heikentävien freonien ja halonien korvaajiin, niin sanottuihin fluorihiilivety- eli HFC-yhdisteisiin. Ne ovat voimakkaita kasvihuonekaasuja, joiden käyttö erityisesti kehittyvässä maailmassa kasvaa räjähdysmäisesti, kun vaurastuva keskiluokka hankkii kylmä- ja ilmastointilaitteita.Montrealin pöytäkirjan linjaamilla toimilla HFC-yhdisteiden käyttöä vähennetään huomattavasti. Tämä on merkittävimpiä yksittäisiä toimia maailman keskilämpötilan nousun pysäyttämisessä.