Pääkirjoitus

Talousennusteet ovat oikein hyvää työtä, kun niitä ei tarvita

Talousennusteita

K

T

on helppo mollata. Ennusteet ovat tarkkoja, kun niiden arvo on pienimmillään: kun kasvukäyrä ei paljon heilahda. Heikoimmillaan ennusteet ovat, kun tarve on suurin: kun edessä on suhdannekäänne ylös- tai alaspäin ja talouspolitiikkaa pitäisi tulevaan varautuen kiristää tai löysätä.Matti Vanhasen (kesk) johtama hallitus uskoi talousennusteiden pohjalta runsas kymmenen vuotta sitten, että Suomen nousu ­jatkuu ja hyvää kannattaa jakaa. Muutama vuosi myöhemmin – ­talouden romahdettua ennustajien varoittamatta – sama hallitus päätti ­elvyttää uskoen, että tämä oli vain väliaikainen notkahdus, jonka yli voidaan ­rakentaa silta elvytyksellä.Jälkiviisaan silmä huomaa molemmat reaaliajassa tehdyt linjaukset virheellisiksi.Kuuluisimmat madonluvut taloustutkijoille luki presidentti Mauno Koivisto vuonna 1994."Maassamme on lukuisia taloudellisia tutkimuslaitoksia, jotka julkaisevat ennusteita, niiden joukossa myös suhdanne-ennusteita kymmenesosaprosenttiyksikön tarkkuudella. Nämä ennustelaitokset menivät metsään kuin porsaat toinen toisistaan hampaillaan hännästä ­pitäen, niin etteivät ainoastaan desimaalit, vaan kokonaisluvut, ja joskus etumerkkikin oli vääränsorttinen."oiviston huomautus pitää asettaa kontekstiinsa. Koiviston talouspoliittinen tausta on 1960-, 1970- ja 1980-luvuilla, jolloin monet päättäjät haikailivat vuosien päähän ulottuvia tarkkoja suhdanne-ennusteita, joiden varaan voisi rakentaa jonkinlaista suunnitelmataloutta. Talous oli ylhäältä ohjattua. Hinnoista ja ulkomaankaupasta päätettiin komiteoissa ja valtioneuvostossa. Valuutan vientiä valvottiin tarkasti. Suhdanteiden koettiin olevan hallittavissa ohjailemalla Neuvostoliiton kanssa käytävän kaupan virtoja.Kun tällaisen taustan hankkinut päättäjä joutuu devalvaation ja kelluttamisen ­jälkeen johtamaan yhtäkkiä lamassa olevaa maata, tekee mieli syyttää ennustajia.alousennusteissa on taas ollut runsaasti klappia kaikilla talousennustajilla. Tammikuussa OP-konsernin optimistisuutta ällisteltiin: se uskoi bkt:n kasvavan 1,8 prosenttia tänä vuonna. Huhtikuussa valtiovarainministeriö odotteli 1,2 prosentin kasvua. Nyt kasvuoletukset ovat lähellä kolmea prosenttia. ­Taloudesta tulee yhä lisää hyviä uutisia, joten tämäkin voi jäädä liian pessimistiseksi oletukseksi. Selityksiä huonolle osumatarkkuudelle on paljon: maailmantalous on monimutkainen, šokit iskevät yllättäen ja kantautuvat kaikkialle, kuluttajien reaktioita on vaikea ennakoida ja reaalitaloutta koskevat mittaukset kertovat parhaiten menneestä.Tämänkertaista ennustevirhettä – liikaa pessimismiä – voi pohtia myös tappio­funktion idean kautta.Professori Markku Lanne laski vuonna 2009, että ennusteita on vetänyt vinoon se, että ennustajat yleensä kokevat liian myönteisestä ennusteesta koituvan itselleen tai taustataholleen suuremmat kustannukset kuin liian synkästä ennusteesta. Virheessä on siis ripaus järjellisyyttä. Eikä numeroita ja mittauksia tarvitse vääristää – niitä voi painottaa ja tulkita eri tavoin, kun katse kääntyy tulevaisuuteen.Jos Lanteen laskelmat hyväksyy ja katsoo tämän vuoden virheiden identtisyyttä, kannattaa pohtia, onko taloutta ennustavilla jo turhankin yhtenevä tappiofunktio. Kaikki menevät "toinen toisistaan hampaillaan hännästä pitäen" metsään, koska kaikki saavat pienemmät kustannukset synkistelystä kuin optimismista.