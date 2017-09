Pääkirjoitus

Presidenttikisan taktikointi alkaa tutustumisen jälkeen

Jos

haluaa menestyä lähestyvien presidentinvaalien suosiomittauksessa hyvin, kannattaa olla istuva tasavallan presidentti. Jos se ei ole mahdollista, kannattaa ainakin olla edellisten vaalien kakkonen.Tämä käy ilmi tuoreesta HS-gallupista, joka kuvaa ehdokkaiden suosiota runsaat neljä kuukautta ennen ensimmäisen kierroksen äänestystä. Valitsijayhdistyksen kautta toiselle kaudelle pyrkivän Sauli Niinistön johto on vankka, ja ainut muu kaksinumeroisiin kannatus­prosentteihin yltävä ehdokas on vihreiden Pekka Haavisto.Kaikille aiemmasta ehdokkuudesta ei ole vastaavaa hyötyä, sillä keskustan Matti Vanhanen ei ole vielä saanut mahdollisia kannattajiaan syttymään niin, että se näkyisi suosiomittauksissa.Virallisten ehdokkaiden lista on enää viimeistä silausta vailla, mutta äänestäjät eivät ole vielä käyttäneet aikaa kantansa pohtimiseen. Koska Niinistön kannatus tiedetään vahvaksi, presidentinvaalien asetelmaa ei koeta dramaattiseksi.Kokemukset aikaisemmista vaaleista osoittavat, että kampanjan edetessä asetelmat hiukan tasoittuvat, kun äänestäjät tutustuvat paremmin ehdokkaisiin ja pohtivat, millaisen viestin he haluavat valinnallaan lähettää.Presidentinvaaleissa tärkeää ei ole pelkkä lopputulos vaan myös keskustelu, ­jota kampanjan aikana käydään.Vuosikymmeniä käytössä ollut ­valitsijamiesmalli teki lopullisesta valinnasta usein pienen sisäpiirin taktikointia. Siirtyminen suoraan kaksivaiheiseen vaaliin poisti ­sisäpiirin vallan mutta ei hävittänyt kokonaan taktista äänestämistä.Vaalien kaksivaiheisuus antaa äänestäjälle mahdollisuuden kahteen valintaan. Voi vuorollaan valita, kuka pääsee toiselle kierrokselle ja kuka kahdesta loppu­suoran ehdokkaasta tulee lopulta vali­tuksi.Taktikointi alkaa usein joulun ja uuden­vuoden tienoilla, kun suosio­mittausten viesti on alkanut kypsyä. ­Silloin tiedetään, kuinka todennäköisesti edessä on kaksi kierrosta ja ketkä ovat ­realistisia jatkoon pääsijöitä.Mikäli toisen kierroksen tarve alkaa näyttää todennäköiseltä, kisa ensimmäisen kierroksen toisesta sijasta sähköistyy.