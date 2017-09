Pääkirjoitus

Jos verottaja ja eduskunta noudattavat lakeja valikoiden, voiko kansalainenkin valita noudattamansa lait?

Huhtikuussa

Verottajalla

Pitkin

presidentti Donald Trumpin Valkoinen talo antoi määräyksen: vierailijaluettelot ovat tulevaisuudessa salaisia. Perusteena oli kansallinen turvallisuus. Päätöstä moitittiin heti demokratian ja avoimuuden vastaiseksi. Lobbareita ei pysty enää tunnistamaan.Suomessahan vastaavat lobbarilistat eivät ole julkisia. Eduskunta on pitänyt listoja vierailijoista mutta ei ole suostunut antamaan niitä. Viime joulukuussa korkein hallinto-oikeus määräsi, että jul­kisuuslain mukaan listat pitää julkistaa.Eduskunta ei noudattanut määräystä. ”Se on tietysti korkeimman hallinto-oikeuden kanta. Me emme pysty järjestämään sitä julkisuutta”, eduskunnasta sanottiin vedoten tietohallinnon vastustukseen. Vanhat listat tuhottiin, ja uusia listoja alettiin tuhota päivän päätteeksi. Peri­aatteessa eduskunta noudattaa lakia ja oikeuden päätöstä, mutta käytännössä se kiertää niitä.on sama tilanne.Suomen Kuvalehti paljasti viime viikolla, että vuonna 2013 verottaja ohjeisti työntekijöitään olemaan valvomatta alle 30 000 euron lahjoituksia. Lain mukaan verovapaan lahjan raja olisi 5 000 euroa. Verottaja on omin luvin päättänyt, että se voi määrätä rajan laista riippumatta.Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok) pyysi jo ministeriötään selvittämään asian verottajan kanssa, mutta asia pantiin pian jäihin.Keskiviikkona poliisi kuulusteli puhelimitse sen sijaan Suomen Kuvalehden toimittajaa. Verottaja haluaa rikosilmoituksella selvittää, kuka kertoi laittomasta käytännöstä toimittajalle. Verottaja ei ole ilmoittanut korjaavansa kyseenalaisen toiminnan seurauksia. Sen sijaan kiireellisesti jahdataan lainkuuliaista virkamiestä ja toimittajaa, jotka paljastivat lain hengen vastaisen toiminnan.vuotta Suomessa on keskusteltu siitä, saako ilman papereita maassa olevia ulkomaalaisia piilotella poliisilta. Saako oikeuden määräyksiä uhmata?Vakavat tahot ovat muistuttaneet, että lakia ja tuomioistuimen määräyksiä pitää aina noudattaa. Hallintoalamainen menee pian ihan sekaisin, kun viranomaisilta tulee risti­riitaisia viestejä. Näyttäisi siltä, että velvollisuus noudattaa lakeja menee nyt näin:Eduskunta: Noudatetaan lakia fiilispohjalta, mikäli atk-osasto sallii.Verottaja: Lakia noudatetaan – paitsi jos ei huvita.Muut: Lakia on noudatettava aina ja kaikissa tilanteissa.