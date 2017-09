Pääkirjoitus

puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ehdotti keskiviikkona unionin tilaa koskevassa puheessaan, että Euroopan unionin kaksi keskeistä johtotehtävää – komission puheenjohtajan ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajuudet – yhdistettäisiin. Juncker arvioi, että muutos tehostaisi ja selkeyttäisi EU:n poliittista järjestelmää.Puheenjohtajuuksien yhdistäminen ei ole uusi ajatus, ja idealla on unionissa kannatusta. Se merkitsisi kokonaisvaltaista muutosta EU:n vallankäyttöjärjestelmään.kaksihuippuisessa poliittisessa järjestelmässä komissio ja Eurooppa-neuvosto käyttävät toimeen­panovaltaa rinnakkain.Eurooppa-neuvoston johtorooli on yleinen. Neuvosto on vahvistanut otettaan erityisesti viime vuo­sina, kun kriisit ovat edellyttäneet EU:lta poikkeuksellisia toimia. ­Eurooppa-neuvosto on kuitenkin luonteeltaan hallitustenvälinen elin, eikä sen puheenjohtajuus ole kehittynyt samanveroiseksi itsenäiseksi poliittiseksi johtotehtäväksi kuin EU-komission puheenjohtajuus.Komission rooli EU:n toimeen­panovallan johtavana haltijana nojaa vahvasti komis­sion yksin­oikeuteen tehdä lakiehdotuksia. Myös Eurooppa-neuvosto joutuu alistumaan siihen, että komissio on lainsäädännön portinvartija.EU-komissio ei vastaa puolueiden muodostamaa hallitusta, mutta EU:n perussopimusten mukaan komission puheenjohtaja pitää valita europarlamenttivaalit voittaneesta puolueryhmästä. Vuoden 2014 ­vaalien yhteydessä europarlamentin puolueryhmät asettivat ensimmäisen kerran omat ehdokkaansa komis­sion puheenjohtajaksi.vallankäyttöjärjestelmä yhdistää parlamentaarisen ja presidentiaalisen järjestelmän piirteitä. Tällä vuosituhannella järjestelmä on kehittynyt selvästi presidentiaaliseen suuntaan. Komissio ja parlamentti hoitavat tehtä­viään itsenäisinä valtakeskuksina. Komission poliittinen valvonta jää ohueksi tai jopa olemattomaksi.Myös EU-komission kokoonpano ja nimittämistapa sisältävät vahvoja presidentiaalisen järjestelmän piirteitä: käytännössä komissaarit toimivat paljolti komission puheen­johtajan luottamuksen varassa. Järjestelmän parlamentaarista puolta edustaa, että europarlamentti hyväksyy komission puheenjohtajan ja koko komission nimittämisen. Hyväksyntä kohdistuu kuitenkin enemmän kunkin komissaarin henkilöön kuin poliittiseen ohjelmaan.Komission ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajuuksien yhdistäminen toisi kummatkin EU:ssa toimeenpanovaltaa käyttävät elimet yhteisen johdon alaisuuteen. Muutos veisi EU-järjestelmää ison harppauksen presidenttijohtoisen mallin suuntaan. Komission parlamentaarinen valvonta olisi sen jälkeen entistä mahdottomampi ajatus.Uusi johtotehtävä olisi poliittisesti erittäin vahva, sillä uudella puheenjohtajalla olisi toimilleen myös jäsenmaiden päämiesten tuki. Muutos vahvistaisi koko komission roolia unionin vallankäyttöjärjestelmässä: käytännössä Eurooppa-neuvoston toimintaa ohjailtaisiin vastedes komissiosta käsin. Tämä mutkistaisi entisestään Eurooppa-neuvoston suhdetta niihin ministerineuvostoihin, jotka valmistelevat Eurooppa-neuvoston käsiteltäviksi tulevia asioita.puheenjohtajuuteen siirtyminen selkeyttäisi EU-komission ja ­Eurooppa-neuvoston välistä työn­jakoa. Nyt kummatkin elimet tekevät EU:n politiikkaa koskevia avauksia. Se aiheuttaa hämmennystä.Vahvistettu puheenjohtajuus tarjoaisi EU:lle entistä yhtenäisemmän edustuksen unionin ulkosuhteissa. Sekä komission että Eurooppa-neuvoston valtaoikeuksin varustettu henkilö nousisi kansainvälisen diplomatian huipulle.kaltaisen vahvan puheenjohtajan vaalitavasta tulisi todennäköisesti keskeinen kiistakysymys tehtävää perustettaessa.Hallitusten päämiehet tuskin hyväksyisivät johtajakseen muun kuin itse valitsemansa puheenjohtajan. Europarlamentin poliittiset ryhmät eivät taas hevillä luovu hankkimastaan nimitysvallasta.Kompromissiratkaisuksi saattaisi nousta suora kansanvaali. Se toisi Euroopan unioniin kansalaisia ja puolueita kiinnostavat vaalit sekä uuden, todella vallantäyteisen johtoteh­tävän.