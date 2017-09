Pääkirjoitus

Koulujensa maineessa paistattelevasta Suomesta tuli keskitason oppilas

Kaukaisissa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

K

V

maissa Suomea ei tunneta kovin tarkkaan. Monet toki tietävät, että se on yksi Pohjoismaista, mikä on hyvä pohja maineelle. Yksi mielikuva on viime vuosina kuitenkin levinnyt maailmalle: Suomessa on erinomaiset koulut. Maineeseen on vaikuttanut erityisesti peruskoulun menestys kansainvälisissä vertailuissa.Käsitys laadukkaiden koulujen ja vahvan koulutususkon maasta on luja myös suomalaisten omassa ajattelussa. Siksi monelle saattaa olla yllätys, että talousjärjestö OECD:n tuoreessa koulutus­vertailussa Education at a Glance Suomi ei olekaan kaikissa tilastoissa kärkipäässä. Pikemminkin voi sanoa, että kyse on keskitason oppilaasta, jolla perusasiat ovat kunnossa mutta saavutukset eivät yllä huipulle asti.Tämä näkyy esimerkiksi korkeakoulutettujen osuudessa. Se on toki kasvanut ­runsaassa kymmenessä vuodessa. Vuonna 2005 Suomessa korkeakoulutettuja oli 25–34-vuotiaista 38 prosenttia ja vuonna 2016 jo 41 prosenttia.Samaan aikaan muissa OECD:n jäsenmaissa nousu on ollut paljon jyrkempää. ­Kymmenessä vuodessa osuus on noussut 32 prosentista 43 prosenttiin.Korkeakoulutettujen osuuksien vertailu on vain yksi ­tapa katsoa koulutuksen asemaa eri maissa, mutta se ­kuvaa hyvin sitä, kuinka kova kehityksen vauhti on muissa maissa. Osaamiskilpailu kiristyy koko ajan.Suomi erottuu muista maista myös vähäisessä osallistumisessa varhaiskasvatukseen. Vasta kuusivuotiaiden kohdalla eli esiopetusvaiheessa osallistumisaste on saman­lainen kuin muissa maissa. Sitä ennen suomalaislapset jäävät jälkeen erityisesti muista Pohjoismaista mutta myös OECD:n keskiarvosta.Tutkimukset ovat osoittaneet vahvan yhteyden varhaiskasvatukseen osallistumisen ja myöhemmän osaamisen välillä. Suomessa varhais­kasvatus nähdään valitettavan usein kuitenkin vain sivutuotteena, kun päähuomio on vanhempien osallistumisessa työmarkkinoille.otimaista koulutuskeskustelua on hallinnut puhe rahasta. Suomen panostukset kestävät kuitenkin hyvin vertailun. Suomi käyttää koulutukseen julkista ­rahaa kolmanneksi eniten OECD-maista.Rahoitusvertailussa Suomi on kärjessä tai kärkisijoilla peruskoulussa, ­ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakoulutuksessa.Julkisen rahan käytön voisi olettaa vähentävän taustan vaikutusta opiskelumahdol­lisuuksiin. Silti Suomi kuuluu edelleen maihin, joissa koulutustausta periytyy vahvasti vanhemmilta lapsille.ertailut osoittavat, että Suomessa voidaan olla tyytyväisiä siihen, miten paljon täällä panostetaan koulutukseen. Sen sijaan panostuksesta saatavat tulokset jättävät toivomisen varaa. Pienellä pohjoisella maalla ei ole varaa jäädä keskikastiin.Suomalaisessa keskustelussa katse kiinnittyy yhteen koulutuksen lohkoon kerrallaan: puhutaan joko varhaiskasvatuksesta, peruskoulusta, lukiosta, ammatillisesta koulutuksesta tai korkeakoulutuksesta, mutta harvoin niistä yhdessä. Jos suomalaiset haluavat kaikille hyvän osaamisen pohjan ja riittävän monelle pääsyn huipulle, koulujärjestelmää pitäisi katsoa kokonaisuutena. Nyt taitekohdat esimerkiksi varhais­kasvatuksen ja peruskoulun tai lukion ja jatko-opintojen välillä ovat liian jyrkkiä.Myös rahakeskustelussa pitäisi katsoa kokonaisuutta. Verovaroja ei välttämättä ­panna sinne, missä niistä saatava hyöty olisi yksilön ja yhteiskunnan kannalta paras.