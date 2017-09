Pääkirjoitus

EU haluaisi haistella Kiinasta tulevaa rahaa

Euroopan

ja Yhdysvaltain talouspolitiikan päättäjillä on ongelma. Kiinalaisessa rahassa on outo haju, mutta se on silti rahaa. Eli suosiako nenää vai lompakkoa?Konsulttiyhtiö EY laski, että Kiinasta ulkomaille suuntautuvat suorat investoinnit lisääntyivät viime vuonna 30 prosenttia edellisestä vuodesta. Investointien ­kokonaismäärä oli selvityksen mukaan melkein 158 miljardia euroa. Eurooppa sai potista yli neljäkymmentä prosenttia, enemmän kuin Yhdysvallat.Länsimaille tilanne on kaksijakoinen. Investoinnit ja yritysostot tuovat rahaa ja työtä. Mutta toki Kiina haluaa myös ­edistää omaa poliittista ja taloudellista ­etuaan valtaamalla lännen yrityksiä ja ­jalansijaa länsitalouksista.Kun kiinalaisia investointeja sijoittaa aikajanalle, kyllähän ne näyttävät suunnitelmallisesti palvelevan valtiollisia tarpeita. Ensiksi rahaa ohjautui ruoan ja raaka-aineiden hankintaan. Afrikka oli hyvä kohde. Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin suuntautuneet investointivirrat muuttuivat vuolaammiksi, kun tausta oli varmistettu, taloutta alettiin moderni­soida ja korkean teknologian tuotantoa otettiin kiinalaisiin käsiin.irrat voimistuivat finanssikriisin iskun jälkeen. Länsimailla ei ­ollut varaa nirsoilla, ja ostoksia saattoi tehdä edullisesti. Suomikin sai osansa. Finpron mukaan kaksitoista kiinalaisyritystä investoi tai kertoi investointisuunnitelmistaan Suomeen vuonna 2016. Tencentin tekemä Supercellin osto oli vuoden suurimpia kiina­laisinvestointeja Euroopassa.Kiinasta tuleville investoinneille on lännessä kolme kriittistä kysymystä: mitä ostetaan, millä rahalla ja miksi. Erityi­senä huolena on, että kun yritysten rahanhankinta ei ole yhtä avointa kuin lännessä, korkean teknologian yritysten ostoihin voi sekoittua valtiollisia tarpeita.EU-komission mukaan EU-maissa pitäisi olla yhtenevä säännöstö, kun kiinalaisia investointeja punnitaan näillä kolmella kriittisellä kysymyksellä. Ehdotus on kannatettava, jos pysytään standardien yhtenäistämisessä. Mitään ylikansallista uutta valvojaa – EU-nenää – ei uusine valtaoikeuksineen tarvita. Eikä tarvita ­lisää kauppasotien provosointia.