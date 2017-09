Pääkirjoitus

Muut autonvalmistajat menevät edellä, saksalaiset tulevat perässä

automessuista on jäänyt yhdeksi tulkinnaksi se, että autotehtaat eivät ole lähdössä ­innolla mukaan sähköautojen ­kehittelyyn. Sähköautoja oli arvioijien mielestä esillä yllättävän niukasti.Tulkinta kertoo enemmänkin Saksan autoteollisuudesta kuin autonvalmistajista yleisesti. Frankfurtin messut ovat perinteisesti olleet saksalaisten tehtaiden näyttäytymistilaisuus.Saksan autoteollisuus veikkasi muutama kymmenen vuotta sitten yhtä hevosta: se pani suurimmat panokset dieselille. Veikkaus on ollut näihin päiviin asti hyvä. Saksalaistehtaiden maine ja tuotot ovat perustuneet isoihin autoihin, joissa on isot dieselmoottorit.Dieselpäästöhuijaukset, uudet tiedot suurista lähipäästöistä, sähköautojen kehittyminen ja monien kaupunkien aikeet rajoittaa dieselautojen käyttöä ovat jo johtaneet dieselkysynnän laskuun.Diesel katoaa henkilöautoista. Saksankin autoteollisuus joutuu tämän tunnustamaan. Se on vain takamatkalla. Frankfurtin näyttelyssä valmistajilla oli sähköautojen prototyyppejä ja suunnitelmia. Volkswagen kertoi panevansa 20 miljardia euroa sähköautojen kehitystyöhön. Frankfurtin näyttelyn voi tulkita niinkin, että se on dieselien viimeinen pinnistys.