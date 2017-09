Pääkirjoitus

Ruotsissa on ”vaaliläskin” aika

Jakovaraa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Tilanne

Politiikan

ei ole. Sen sijaan on jakovaara. Sitä toisteli valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok) Suomen budjettiväännöissä aiemmin syksyllä.Suomen talouden tunnelma on ­viimein valoisa. Mutta velan kasvu pitää taittaa. Siksi ei voi lupailla liikoja, oli viesti hallitukselta.Naapurissa Ruotsissa budjetti esitellään alkavalla viikolla, ja jakovara on niin ikään syksyn sana. Sitä nimittäin riittää, hallituksen mukaan runsaat neljä miljardia euroa ensi vuonna. Siksi nyt voidaan sekä maksaa pois velkaa että investoida, korosti pääministeri Stefan Löfven avatessaan valtiopäivät tiistaina.”Työllisyys on korkeimmalla tasolla ja sosiaalituista riippuvaisten määrä vähäisintä sitten 1990-luvun kriisin.””Ruotsin talous on aivan uudessa tilanteessa”, Löfven kehui hyviä aikoja.Ruotsin taloudessa onkin lokoisa. Työttömyys vähenee, julkisen talouden alijäämä on kääntynyt ylijäämäksi ja velkataso suhteessa bruttokansatuotteeseen on noin 40 prosenttia, kun se Suomessa on runsaat 60 prosenttia.Hallituksen riemuitseva äänensävy liittynee silti myös siihen, että budjetti aloittaa kirin kohti Ruotsin ensi vuoden vaaleja. Nyt on hyvä korostaa omaa onnistumista ja jaella ”valfläskiä”, vaaliläskiä, kuten Ruotsissa tavataan sanoa.Rahalupauksia onkin jo kuulunut useita: kouluille, poliisille, oikeuslaitokselle, sähköpyöräilyyn ja -autoiluun. Eläkeläisten verojen alentamiseen.näkökulmasta kysymys on kuitenkin, kuulevatko äänestäjät Löfvenin hallituksen viestin hyvästä taloudenpidosta. Toinen puoli Ruotsia näet katsoo, että maa on kriisissä, joka horjuttaa perusturvallisuutta: Jengikonfliktit piinaavat suurkaupunkien lähiöitä. Poliisi ei ehdi selvittää pienempiä rikoksia, kun toisiaan ampuvat nuoret miehet vievät voimavaroja. Moni maahanmuuttaja on yhä työttömänä.Juuri turvallisuuteen ja rikollisuuteen liittyvät kysymykset ovat mielipide­mittausten valossa äänestäjille yhä tär­keämpiä. Myös tärkeämpiä kuin talous. Sen Löfvenin punavihreä joukkokin tietää. Siksi hallitus puhuu nyt hyvin tiiviisti myös laista, järjestyksestä ja poliisin voimavaroista – teemoista, jotka ovat perinteisesti oikeiston agendalla.Tasapainoilu todellisuuden kuvauksessa on vaikea tehtävä ennen ensi vuoden vaaleja. Jos korostaa liikaa uhkia, tulee kertoneeksi epäonnistuneensa maan johdossa. Jos taas korostaa vain auvoisia aikoja, on riski, ettei äänestäjä ota todesta.