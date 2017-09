Pääkirjoitus

Kollektiivisen johdon vaihe on takana, nyt Xi hakee ylivoimaa Kiinan johtajana

Erikoinen

, aikoinaan Britanniassa harjoitettu kamppailulaji oli pohkeiden potkiminen. Voittajaksi selvisi se, joka pystyi potkimaan vastustajansa pohkeita eniten ja kesti itse parhaiten tuskaa.Urheilulajina pohkeiden potkiminen on syystäkin hiipunut, mutta politiikassa se on edelleen yleistä. Suuri potkimis- ja kampitus­harjoitus on meneillään parhaillaan Kiinassa, kun maan johto valmistautuu viiden vuoden välein järjestettävään kommunistipuo­lueen kokoukseen. Pekingissä 18. lokakuutta alkava puoluekokous päättää Kiinan suunnasta viideksi vuodeksi ja pitemmäksikin aikaa.Puoluekokouksen valmistelu poikkeaa vanhoista potkimiskilpailuista siinä, että ­ratkaisut syntyvät tiukasti salaisuuden verhoamina. Se on kuitenkin julkisuudessa jo selvää, että puolueen, asevoimien ja valtion nykyinen johtaja Xi Jinping on pärjännyt kamppailussa poikkeuksellisen hyvin ja vahvistaa entuudestaan ylivoimaista asemaansa Kiinan johdossa.Useiden arvioiden mukaan Xi voi nousta kokouksessa kommunistipuolueen pää­sihteeristä sen puheenjohtajaksi, joka oli aikanaan Mao Zedongin ja hänen kahden seuraajansa Hua Guofengin ja Hu Yaobangin asema. Uusi titteli olisi osa muutoksia, joilla Kiinan muutamia vuosikymmeniä jatkunut kollektiivinen vallankäyttö käytännössä päättyisi ja Xi nousisi yksin vallan huipulle.Xi mahdollisesti merkitään myös puolueen peruskirjaan linjan ja doktriinin luojana, Maon ja talousuudistukset käynnistäneen Deng Xiaopingin rinnalle. Se tarkoittaisi, ­että Xin valta Kiinan johdossa ei enää rajoittuisi kahteen viisivuotiskauteen, vaikka hän joutuisikin niiden jälkeen luopumaan asemastaan valtion presidenttinä.aikkea tätä edeltää kuitenkin kova kamppailu, jossa Xillä on puolueessaan myös vaikutusvaltaisia vastustajia.Vastustajien rivit harvenivat jo, kun nousevana tähtenä pidetty Chongqingin jättiläiskaupungin puoluejohtaja Sun Zhengcai ­syrjäytettiin heinäkuussa ”kurin rikkomisesta” syytettynä ja korvattiin Xin piiriin kuuluvalla seuraajalla.Xi sai jo heti ensimmäisen viisivuotiskautensa alussa poikkeuksellisen vahvan aseman. Puolue­kokous asetti hänet puolueen ja ase­voimien johtoon, kansankongressi teki hänestä presidentin, ja häntä ryhdyttiin kutsumaan ”ydinjohtajaksi”. Se teki hänen julkisen kyseenalaistamisensa Kiinassa entistä vaarallisemmaksi ratkaisuksi.amaan aikaan kommunistisen puolueen päättävät elimet olivat kuitenkin edelleen täynnä Xin edeltäjien Jiang Zeminin ja Hu Jintaon valitsemia edustajia. Entisillä puoluejohtajilla on usein ollut vielä huomattavan paljon vaikutusvaltaa.Nyt Xillä on kuitenkin hyvä tilaisuus täyttää avainpaikat itse valitsemillaan henkilöillä. Kommunistipuolueen korkeimman kollektiivisen elimen eli politbyroon pysyvän komitean seitsemästä jäsenestä viisi on virallisessa eläkeiässä. Jäljelle jäisivät vain Xi ja pääministeri Li Keqiang. Itse politbyroon 25 jäsenestä 11 on väistymässä, ja 200-paikkaisen keskuskomitean edustajista vaihtuu noin puolet.Kamppailu näiden paikkojen täyttämisestä ilmeisesti huipentui puoluejohdon vuosittaisessa vetäytymisessä Beidaihen lomakeskuksessa elokuussa.Nimityksiä suurempi kysymys lähestyvässä puoluekokouksessa on se, mitä Xi aikoo tehdä vallallaan. Tähän asti hän on keskittynyt tiukkaan kuriin, kommunistipuolueen aseman vahvistamiseen Kiinassa ja Kiinan aseman vahvistamiseen maailmassa.