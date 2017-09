Pääkirjoitus

Kiihkein Venäjän syyttely voi olla Venäjälle hyödyksi – pelon lietsonta voi johtaa meitä harhaan

äänestää seuraavasta presidentistä noin neljän kuukauden kuluttua. Sauli Niinistö on tietenkin ennakkosuosikki.Viime aikoina vaalit ovat kuitenkin saaneet erikoisia sivumerkityksiä.Keväällä Ranskassa maahanmuutto­vastainen Marine Le Pen lainasi rahaa kampanjaansa Venäjältä ja vaalivoittaja Emmanuel Macronin kampanjan sähköposteja vuodettiin julki. Yhdys­valloissa Hillary Clintonin kampanjaviestintää hakkeroitiin, eikä Clinton voittanut vaaleja. Voit­tajan hyväksi askarreltiin ­valeuutisia, somemainontaa, mielenosoituksia. Näistä vippaskonsteista epäillään Vladimir Putinin hallintoa.Suomessa moni odottaa nyt, miten Venäjän vaikutus nousee syksyn mittaan esiin vaalikampanjoissa.Merja Kyllönen (vas) profiloituu Naton vastaisena ehdokkaana. Laura Huhta­saari (ps) vaatii rajoja kiinni ja muistuttaa muutenkin Ranskan Marine Le Peniä. Matti Vanhasen (kesk) taustatiimissä vaikuttaa taantumukselliseksi väitetyn Suomen geopoliittisen seuran perustajajäseniä. Paavo Väyrynen ajaa köröttää Paasikiven–Kekkosen linjaa.Näiden ehdokkaiden on jo esitetty ”resonoivan Venäjän narratiivia”. Suomeksi tämä tarkoittaa, että heidän edustamansa teemat ovat Venäjän kannalta hyödyl­lisiä ja että ehdokkaat ovat omaksuneet nuo teemat ominaan.vaikuttamispyrkimysten havaitseminen on tärkeää. Mutta se voi olla meille myös haitaksi, jos havaintoja tarjotaan yliannostus ilman riittäviä näyttöjä. Kertoakin havainnoista toki pitää. Kunhan puhuu totta, liioittele­matta.Mitä enemmän syyttelemme Venäjää Suomen sisäisestä hajaannuksesta esimerkiksi maahanmuuttopolitiikassa, sitä väkevämmältä ja uhkaavammalta Venäjä meistä vaikuttaa. Mitä innokkaammin uskomme, että sotaharjoituksillaan ­Venäjä petaa suur­sotaa, sitä heikommin huomaamme, mitä harjoituksen taustalla saattaa tapahtua.Suomen sisäiset asiat kiinnostavat Venäjän hallintoa varmasti, ja Venäjälle sen naapurimaan epävarmuus ja hämmentyneisyys sopii oikein hyvin. Pysyypä kurissa ja nuhteessa.Tuskin kukaan nyt vakavissaan uskoo, että niin monet presidenttiehdokkaat ajaisivat naapurimaan etuja Suomen ohi tai että sota syttyisi tuota pikaa. Me olemme vastuussa myös niistä mieli­kuvista, joita luomme, sekä siitä, mitä niistä mielikuvista voi seurata.