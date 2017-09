Pääkirjoitus

Kaupunkien menestyksestä koituu etua koko Suomelle

Helsingin

pormestari Jan Vapaavuori (kok) on kutsunut 21 suurinta kau­punkia keskustelemaan uudesta yhteistyöverkostosta, jotta kaupunkien etuja voitaisiin paremmin edistää varsinkin tulevassa sote- ja maakuntauudistuksessa. Nimen C21 saanut ryhmä edustaa likimain tulevien 18 maakunnan keskuskaupunkeja. Uudeltamaalta on kokonsa vuoksi mukana kolme kaupunkia: Hel­sinki, Espoo ja Vantaa.Kaupunkien yhteistyö ja vuoropuhelu on kannatettavaa, koska kaupunkiseutujen tarpeet ja ongelmat ovat Suomessa – kuten muissakin maissa – erilaisia kuin maaseutukuntien. Kaupunkien verkostoituminen voi edistää sekä talouden että kulttuurin kukoistusta.Sosiaali- ja terveyspalveluissa kaikkia kansalaisia on asuinpaikasta riippumatta kohdeltava samoin periaattein. Tavoit­teena tulee olla yhdenvertaiset palvelut ja terveyserojen kaventaminen.Sen sijaan niin sanotuissa kasvupalveluissa eli elinkeino- ja työllisyyspoliitti­sissa päätöksissä kaupunkien erilaiset tarpeet vaativat oman huomionsa. Kuuden suurimman kaupungin johtajat ovat olleet huolissaan erityisesti siitä, että kasvupalveluista päättäisi maakunta.Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok) on julkisuudessa myötäillyt kaupunkien näkemyksiä. Hän sanoi vastikään, että tulevan kasvupalvelulain yksityiskohtia pitää vielä miettiä.aupunkipolitiikan terästäminen ei kilpaile sen kanssa, että myös harvaan asuttujen alueiden tarpeista huolehditaan.Vaikka tulot ja hyvinvointi jakaantuvat eri puolilla maata epätasaisesti, usein unohtuu, että nämä jakolinjat ovat erityisen syviä suurten kaupunkien sisällä. Kallis asuminen kärjistää eroja suurissa kaupungeissa ja varsinkin Helsingissä.Kaupunkiseuduilla on erityinen merkitys koko Suomen vetureina. Suurimpia kaupunkeja kasvattavat kansainvälistyvät, palveluvaltaiset ja luovat elinkeinot, jotka houkuttelevat koulutettuja nuoria.Kaupungeille on turvattava keinot ­kehittää alueitaan sekä asukkaiden että elinkeinojen näkökulmasta parhaalla mahdollisella tavalla. Siitä koituu etua koko Suomelle.