Pääkirjoitus

Muistisairaiden oikeudet palveluihin on turvattava

Ikäihmisten

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Eduskunnan

Ikääntyvien

Eri

Muistisairaat

hoidossa ja hoivassa on viime vuosina lähdetty purkamaan laitosasumista sekä painotettu kotona asumista ja kotiin annettavia palveluita.Esimerkiksi vanhuspalvelulakiin vuoden 2015 alussa voimaan tulleiden muutosten vuoksi yhä useammat ikäihmiset asuvat toiminta­kyvyn heikkenemisestä huolimatta yksityiskodeissa.Useissa tutkimuksissa on todettu, että ihmiset haluavat ikääntyessään asua kodeissaan mahdollisimman pitkään. Painopisteen siirto laitoshoidosta kotihoitoon on kuitenkin ­ongelmallista, ellei palveluiden määrä kasva ja laatu parane.Kuntien välillä on myös suuria eroja siinä, miten pitkään paljon apua tarvitsevia hoidetaan kotona ja miten nopeasti esimerkiksi palveluasuminen pystytään tarpeen tullen järjestämään.apulaisoikeusasiamies ja Valvira ovat esittäneet huolensa siitä, että vanhuspalvelut ovat pirstoutuneita ja hajaantuneet monelle taholle. Lausunnoista käy ilmi vanhusten kokemus siitä, että heidän luonaan käy joukko ihmisiä mutta kukaan ei huolehdi kokonaisuudesta.Pelkästään palveluiden varassa elävät vanhukset voivat olla kotiinsa eristäytyneitä, eikä muistisairaiden yksin asuminen ole välttämättä ­turvallista: muistisairas saattaa lähteä kotoaan löytämättä sinne enää takaisin tai unohtaa syödä, vaikka ateriapalvelu toisi hänelle ruoat ­valmiina.Kun omaisille tai kotihoidon henkilöstölle tulee huoli yksin kotona asuvan turvallisuudesta, palvelu­asumiseen pääsemistä voi joutua odottamaan kuukausikaupalla. Kotihoidon kehittämisen ohella tarvitaan asumisratkaisuja, joilla turvataan muistisairaille turvallinen arki.ja muistisairaiden ­ihmisten kotona asumista voidaan pidentää riittävien ja monipuolisten palveluiden avulla. Kesäkuussa 2017 julkaistu vanhuspalvelujen laatusuositus pyrkii lisäämään iäkkäiden kotona asumisen mahdollisuuksia uudistamalla kotiin tuotavien pal­velujen kirjoa.Tämä on hyvä tavoite, mutta ikääntyvien ja muisti­sairaiden ihmisten asemaa ollaan samaan ­aikaan heikentämässä säädöksin.Sosiaali- ja terveysministeriön ­lakiluonnos vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista oli kesällä lausuntokierrok­sella. Lakiluonnoksessa esitetään lain soveltamisalaan rajausta, jonka mukaan lakia ei sovellettaisi sellaiseen iäkkääseen henkilöön, jonka avun tai tuen tarve johtuu pää­asiassa korkean iän myötä alka­neista, lisääntyneistä tai pahentuneista sairauksista tai vammoista taikka korkeaan ikään liittyvästä rappeutumisesta.Tällaista ikään liittyvää rajausta voidaan pitää ihmisten yhdenvertaisen kohtelun näkökulmasta ongelmallisena. Rajaus on epämääräinen erityisesti muistisairaiden osalta.Kansainvälisesti yleinen käsitys on, että muistisairaat ovat vammaisia ja että esimerkiksi YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus koskee myös heitä. Tuossa ­sopimuksessa ei rajata mitään ikä-, sairaus- tai vamma­ryhmää oikeuksien ulkopuolelle. Päinvastoin siinä korostetaan yhdenvertaisuutta.Suomi ratifioi YK:n vammais­sopimuksen vuonna 2016.sairaus- ja vammaryhmien ­yhdenvertaisen kohtelun näkö­kulmasta lakiin esitetyt muutokset jopa tukevat syrjintää.Lakiluonnoksen perusteluosa ohjaa arvioimaan palveluprosessissa normaaliin ikääntymiseen liittyvää toimintakyvyn heikkenemistä käyttämällä vertailukohtana henkilön ikäryhmän tavanomaista toimintakykyä. Tämä lisää eriarvoisen kohtelun mahdollisuutta: päätöksissä saatetaan aiempaa helpommin tulkita virheellisesti, että esimerkiksi muistisairaudet kuuluvat normaaliin ikääntymiseen.Vammaispalvelulain soveltamisalan rajausta voidaan pitää myös perustuslain yhdenvertaisuussäännöksen vastaisena.jäävät jo monessa kunnassa ilman riittäviä palveluita, ja nyt heidän palvelunsa uhkaavat entisestään heikentyä.Tämä ei edistä tavoitetta, jonka mukaan kotona asumista pidennettäisiin.