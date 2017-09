Pääkirjoitus

Vanhustenhoito voi myös onnistua

Vanhustenhoidosta

saa julkisuuden kautta aika murheellisen ­kuvan. Mediassa kerrotut tarinat ovat varmaankin totta, mutta todellisuus on myös monipuolisempi kuin voisi kuvitella.Kuten sosiaali- ja terveyspalveluissa laajemminkin, myös vanhustenhoidossa alueelliset ja paikalliset erot ovat valtavia. Jos ­haluaa tutustua hyvin hoidettuihin vanhuspalveluihin, kannattaa tehdä opintomatka Etelä-Karjalaan. Myös Kainuusta voisi ottaa oppia monessa asiassa.Kaikki ei ole täydellistä näissä itäisissä maakunnissakaan, mutta moni asia toimii paremmin kuin muualla. Esimerkiksi vanhusten kotihoitoa saa näillä alueilla hyvin yleisesti ympäri vuorokauden ja viikonloppuisin. Nämä alueet ovat myös edelläkävijöitä uuden teknologian käyttöönotossa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) selvityksen mukaan Etelä-Karjala on ainoa maakunta, jossa on saatavilla sekä kotihoidon ­että kotisairaalan palveluja tarpeeseen nähden riittävästi.Itä-Suomessa on ollut pakko kehittää palveluja tosissaan, koska siellä suuri osa väestöstä on jo ikäihmisiä. Lisäksi näissä maakunnissa on jo tehty se, mitä sote-uudistus vasta tavoittelee koko maahan. Sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat saumattomasti yhteen ja vastuu palveluista on siirretty kuntia suuremmille yhteistoiminta-alueille, ­Eksotelle ja Kainuun sotelle. Tämän niin sanotun palveluintegraation ansiosta asiakkaiden tar­peisiin pystytään vastaamaan paremmin ja samalla toimimaan tehokkaasti. Kun ikä­ihmisten määrä kasvaa, nykyinen pirstaleinen palvelurakenne ei kykene vastaamaan palvelutarpeen kasvuun.anhusten kotihoitoa sekä omaishoitoa kehitetään hallituksen viime vuonna aloittaman kaksivuotisen ­kärkihankkeen turvin. ­Tavoitteena on erilaisten kokeilujen kautta päästä toimivampaan kotihoitoon koko maassa. ­Jokaisessa maakunnassa on muutosagentti vetämässä kokeiluja.Nyt tunnetaan jo vanhusten kotihoidon keskeisimpiä puutteita. Suurin ongelma on, ­että koti­hoidon työntekijöiden ajasta liian suuri osa menee muuhun kuin välittömään asiakastyöhön. Siihen voidaan puuttua esimerkiksi organisoimalla töitä toisin, purkamalla ruuhkahuippuja sekä kuuntelemalla paremmin ­kunkin asiakkaan tarpeita ja toiveita töiden suunnittelussa. Myös työntekijöitä kannattaa kuunnella.Kotihoitoon tarvitaan myös kuntoutuksen ammattilaisia, koska ilman kuntoutusta moni ikääntyvä päätyy laitoshoitokuntoon. Toistaiseksi tätä ammattiosaamista on ­kotipalveluissa aivan liian vähän. Kotihoidossa olevien ikäihmisten mielenterveys- ja päihdeongelmat vaatisivat myös osaamista ja aikaa, jota kotihoidon työntekijöillä ei nyt ole. Erityisosaamista tarvitaan myös muistisairaiden hoidossa.Oma lukunsa on saattohoito, jota pitäisi olla riittävän laadukkaana tarjolla myös kotiin. THL:n tietojen mukaan Etelä-Karjala on toiminut tässäkin asiassa edelläkävijänä.allituksen kärkihanke on valottanut myös ongelmia, joita liittyy uuden tekniikan käyttöönottoon vanhuspalveluissa.Tekniikka vakiintuu käyttöön hyvin hitaasti, vaikka moni suomalainenkin yritys kehittää jatkuvasti uusia laitteita. Toistaiseksi vain turvaranneke sekä lääkkeiden annosjakelu ovat yleistyneet. Ongelma on sama kuin uudessa tekniikassa usein: Yksi kehittää, toinen opettaa ja kolmas yrittää käyttää. Laitteita ja palveluja pitäisi kehittää yhteistyössä käyttäjien kanssa.